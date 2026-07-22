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川普擬對投資冶煉廠業者調降鋁關稅 力推原鋁赴美生產補強軍工供應鏈

編譯劉忠勇／綜合外電
川普政府已表示，凡承諾在美國興建、擴建或翻修鋁冶煉設施的企業，可享目前原鋁「原料...
川普政府已表示，凡承諾在美國興建、擴建或翻修鋁冶煉設施的企業，可享目前原鋁「原料」50%關稅減半的優惠。（路透）

川普政府計劃為投資冶煉廠的業者調降鋁關稅，一面推動美國軍工產業降低對外國業者的依賴。

川普政府已表示，凡承諾在美國興建、擴建或翻修鋁冶煉設施的企業，可享目前原鋁「原料」50%關稅減半的優惠。

白宮說，鋁是生產美國軍事系統的「關鍵原材料」，包括裝甲車、海軍艦艇、太空船和飛彈，以及其他重要戰略產品。

美國軍工產業正面臨川普政府要求大幅增產的壓力，美國國防部試圖讓美國國防工業基礎進入「戰時狀態」。

但智庫 Safe 上月發布報告指出，過去 20 年間，美國用來生產鋁原料、再加工成高性能合金的冶煉廠，已從 22 座降至 4 座。高純度鋁用於生產戰鬥機、飛彈到先進戰鬥裝甲等各類產品。

Safe 估計，到 2029 年，美國只能供應預估鋁需求的四分之一，伊朗今年攻擊中東鋁冶煉廠，危及多達 500 萬噸產量，可見供應中斷可能很快轉化為「戰場作戰風險」。

白宮說：「美國對原鋁的需求，目前超過美國冶煉設施的原鋁產能。」白宮並表示，這項關稅豁免「鼓勵更多原鋁生產回流美國」。

企業必須向商務部申請，才能取得關稅減免，並須承諾在 2029 年初前開工。

川普去年依據國安法規，對多數美國主要貿易夥伴進口的鋼鋁課徵最高 50% 關稅。這類法規允許總統保護美國產業。但他今年已部分調降多項鋼鋁產品關稅，許多由鋼鋁製成的產品因此免徵關稅。

精華 FAQ

  • 政府將讓承諾在美國興建、擴建或翻修鋁冶煉設施的企業，享有目前原鋁50%關稅減半的優惠，並須向商務部申請核准後才可適用。

  • 白宮認為鋁是美國軍事系統的關鍵原材料，廣泛用於裝甲車、海軍艦艇、太空船、飛彈及其他戰略產品，因此需強化國內供應以降低風險。

  • 智庫報告指出，美國用於生產鋁原料的冶煉廠已從20年前的22座降至4座，預估到2029年只能供應約四分之一需求，供應中斷恐直接影響作戰安全。

白宮 川普 關稅

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