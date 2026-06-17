不甩股東反對 Snap推出AR眼鏡 CEO豪賭短空長多

Snap執行長Evan Spiegel配戴該公司擴增實境（AR）眼鏡Specs。(路透)

Snap執行長Evan Spiegel不顧投資人要求縮減硬體業務的壓力，正式推出首款面向消費者的擴增實境（AR）眼鏡Specs，售價2,195美元。這位掌握公司絕對表決權的共同創辦人，押注眼鏡將成為下一代運算平台。

Specs結合AI影像辨識與AR顯示技術，可將導航、即時翻譯等資訊直接投射到使用者視野中。Spiegel看好眼鏡兼具日常配戴的便利性與運算能力，未來有望成為人們使用科技服務的重要入口。

市場對這項豪賭持保留態度。Snap股價過去五年重挫逾90%，核心廣告業務成長疲弱，但每年仍投入約5億美元發展AR硬體。該公司至今在相關技術上的累計投資已超過35億美元。Snap第1季營收15億美元，淨損8,900萬美元。

今年3月，持股約2.5%的維權投資機構Irenic Capital公開要求Snap分拆或關閉AR部門，認為這項業務分散資源，且2030年前看不到明確的價值實現路徑。

部分分析師也認為，退出眼鏡業務將是提升股東價值最直接的方法。

不過，Spiegel與共同創辦人Bobby Murphy握有Snap的絕對表決權，外部股東幾乎無法左右公司方向。

今年1月，Snap已將硬體部門獨立為全資子公司Specs Inc，以提高營運彈性並保留未來引進外部資金的可能。Spiegel認為，發展Specs或許會犧牲短期獲利，但能為Snap帶來更大的長期機會。

Specs預計今年秋季在美國、英國與法國上市。隨著Google、Meta、蘋果與OpenAI紛紛布局AI穿戴裝置市場，競爭日益升溫。Meta和Ray-Ban合作推出的智慧眼鏡已率先打開市場，而Snap則選擇完全自行設計Specs，而非與眼鏡品牌合作。