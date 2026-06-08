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美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

編譯劉忠勇／綜合外電
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美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

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文章重點整理：

  • 重點一：美銀指出多項熊市警示訊號已觸發約七成，接近歷史市場高點水準。
  • 重點二：標普500多數估值與情緒指標偏高，部分甚至高於科技泡沫時期。
  • 重點三：策略師建議投資人獲利了結，但仍看好部分個股而非整體大盤。

美銀證券指出，愈來愈多「熊市警示訊號」顯示市場頂部將至，投資人對美股應保持謹慎。

蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）領銜的策略師團隊 在報告的5 日寫道，目前「警訊太多」，建議投資人「獲利了結」。

策略師說，這類熊市警訊近日已觸發約 70%，與過往市場高點出現的平均水準一致。蘇布拉曼尼亞表示，標普 500 指數在 20 項衡量指標中，有 17 項在統計上偏高，且有 8 項指標甚至高於科技泡沫時期的水準。 這些衡量指標涵蓋消費者信心數據、成長預期、併購評分、信用壓力，以及聯準會（Fed）的「資深貸款專員意見調查」（SLOOS）等放款緊縮條件指標。5 月公布的SLOOS調查顯示，消費者需求持續轉弱。此外，策略師認為，高本益比股票和低本益比股票間的差距極大，這也是「過度投機的訊號」。

蘇布拉曼尼亞說，科技股中表現最好和最差的20%之間的差距，是2000年2月以來最大的。她也說，標普500指數的強勁表現「掩蓋了內部的暗潮洶湧」。過去三個月，標普500指數成分股中表現最好和最差的十分之一之間的報酬差距，跳升至後疫情時代高點。她引用的數據涵蓋1986年至今年5月。

部分科技股的基本面依然穩健，例如槓桿比率、價位和資本密集度。不過，和美銀11月的分析相比，多數指標已趨於惡化。蘇布拉曼尼亞指出，值得注意的是，值得注意的是，「現金流轉換率已陷入停滯，投資等級債和股票供給增加，庫藏股占市值的比率下滑，超大規模資料中心業者的資本支出占營業現金流的比率預計到年底將接近100%，高於2023年的40%。」

她警告：「極端的價格波動，可能預告不穩定性升高。」

即使如此，部分個股仍有表現空間。

蘇布拉曼尼亞說：「我們看好標普 500 指數中的個股，但並非整體市值加權指數。」她對標普 500 指數的年終目標價為 7,100 點。標普500指數上漲21.99點，漲幅0.3%，收7,405.73點。照她的目標價，標普500指數還有約4%的下跌空間。

精華 FAQ

  • 美銀指出，約七成熊市警訊已被觸發，接近過往市場高點的平均水準；同時標普500有17項統計偏高，顯示估值與市場情緒都已過熱。

  • 報告涵蓋消費者信心、成長預期、併購評分、信用壓力與SLOOS放款緊縮等指標，並指出高本益比與低本益比股票差距擴大，屬過度投機訊號。

  • 蘇布拉曼尼亞對標普500年終目標為7100點，低於現價，意味仍有下跌空間；她建議大盤獲利了結，但認為部分個股仍具表現機會。

聯準會 美股

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