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Apple WWDC開發者大會6月8日登場 亮點預測搶先看

記者黃筱晴／即時報導
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蘋果全球開發者大會將於美東時間6月8日中午1點以Keynote發表會揭開序幕。（...
蘋果全球開發者大會將於美東時間6月8日中午1點以Keynote發表會揭開序幕。（Apple提供）

科技圈年度盛事進入倒數，Apple稍早在官網公布了年度全球開發者大會WWDC26的精彩活動內容，將於美東時間6月8日至12日舉行，6月8日中午1點將由眾所期待的Keynote發表會揭開序幕，帶來Apple各大平台的重要更新，包括AI技術進展，以及精彩的全新軟體與開發工具。

WWDC26 Keynote發表會將透過蘋果官網、Apple TV app及Apple YouTube等平台直播，邀請全球果粉一同關注。而隨後於凌晨4點登場的Platforms State of the Union，將進一步聚焦開發者需求。

在為期一週的活動期間，開發者和學生可收看超過100部全新影片內容，了解各種工具、技術和設計，也可參與Group Labs團體實驗室，並在Apple Developer Forums中交流討論。Apple也將於美東時間6月8日在Apple Park現場迎接超過1,000名開發者、設計師和學生，一同參與這場盛會。

今年大會的重點核心無疑是Apple Intelligence與Siri的全面蛻變。外界預測，被延遲許久的智慧助理「Siri 2.0」將在作業系統中迎來全面進化，轉型為具備大型語言模型能力的AI助理。新版Siri預計將展現「個人情境感知」與「螢幕內容理解」兩大關鍵實力，不僅能回溯用戶過往的對話內容，還能直接讀取螢幕畫面並執行跨應用程式的複雜指令。市場更盛傳，Apple可能深化與Google的合作，為Siri導入合作版的Gemini多模態模型，全面迎戰行動AI市場。

因應Apple Intelligence與Siri的進化，新一代作業系統iOS 27、watchOS 27、iPadOS 27、macOS 27、tvOS 27，以及visionOS 27都將導入更多與AI功能整合的設計，但Liquid Glass介面風格則可能不會有太大改變。

本屆Swift Student Challenge學生挑戰賽已選出350名得獎者，其中50名傑出獲獎者將受邀至Apple Park參與現場活動；而包含6大類別的Apple設計大獎入圍名單也已同步揭曉。

Apple Siri

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