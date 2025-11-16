我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔業者成目標 紐約法拉盛餐廳一周內連遭竊

紐約護理師發聲 籲簽訂公平合約

未來一周注意美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股示意圖。（AI生成）
美股示意圖。（AI生成）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅等的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心及S&P Global 採購經理人指數（PMI）；10月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工、成屋銷售、進出口物價等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有13家，包括輝達、直覺公司、Palo Alto網路、沃爾瑪、目標百貨、羅斯百貨、家得寶、勞氏公司、TJX、美敦力、Veeva系統等。

美國財報季開跑以來，表現穩健。富蘭克林投顧指出，根據彭博資訊，到11月13日為止，已有92.1%的S&P 500指數成分股公布財報，66.3%營收優於預期，平均年增8%；81.7%獲利優於預期，平均年增11.5%。

根據Factset，統計到11月7日，預期S&P 500指數獲利將成長13.1%。其中，科技、金融、公用事業、原物料、工業等類股將實現雙位數獲利成長，成長幅度介於15-27.1%。

富蘭克林投顧指出，人工智慧（AI）帶來的長期經濟價值將遠超資本支出，建議長期布局美股或科技股。科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求。沒有企業會願意錯過這波AI巨浪，這也成為支撐美國經濟的重要支柱。

關稅 AI 美股

上一則

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

下一則

預料營收年增56%？Nvidia財報本周出爐 市場期待高到不容任何差錯

延伸閱讀

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉
澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅

澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅
「干預匯市金額改每季公布」 台美匯率聯合聲明 藍委：台被掐喉

「干預匯市金額改每季公布」 台美匯率聯合聲明 藍委：台被掐喉
關稅效應 咖啡1年漲價40%、牛肉貴11% 消費者吃不消

關稅效應 咖啡1年漲價40%、牛肉貴11% 消費者吃不消

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
特斯拉執行長馬斯克表示，Optimus人形機器人可終結貧窮，讓世人都不必再工作。（路透）

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

2025-11-08 18:42

超人氣

更多 >
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英