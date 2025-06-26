貿易重擊需求 聯邦快遞謹慎

聯邦快遞對未來一年的業績保持謹慎，並預計本季獲利低於市場預期，因為該公司正應對美國關稅壓力導致的全球需求波動。

執行長蘇布拉馬尼亞在財報網路直播中表示，「全球需求環境依然動盪。」 該公司未能提供全年獲利和收入財測，並指出美國貿易政策存在不確定性，尤其是與中國相關的政策。聯邦快遞客戶長卡瑞爾(Brie Carere)表示，最大的打擊來自川普政府取消了與中國的廉價平台Temu和Shein等直接面向消費者、價值低於800元商品的免稅待遇。

PwC：開學季買氣不受影響

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的9月開學季，多數美國家庭不會減少相關用品的開銷。據PwC對近2,000名家長進行的調查，近四分之三受訪者表示，今年秋天的開學季，預計花費將與去年一樣或更多；超過三分之一的家長，甚至預期消費將會比去年更高。

PwC美國零售部門主管派德森說：「其中有許多都是必需品。家長知道必須購買特定的書籍、學校用品，或需要提供給孩子科技產品。」

兩年內逾40%代理AI 被取消

根據Gartner的報告，到2027年底，超過40%的代理人工智慧(AI)專案將被取消，原因是成本不斷攀升且商業價值不明確。

AI代理是指能夠自主完成目標並採取行動的系統。Gartner表示，許多供應商正在進行「代理清洗」，即將不具備顯著代理功能的AI助理和聊天機器人等產品重新包裝。據估計，在數千家代理型AI供應商中，只有約130家是真正的供應商。

房貸利率 和申貸需求陷停滯

國內經濟不確定性或海外軍事衝突，單獨來看通常會對債券市場產生重大影響。但現在，即使這些因素結合在一起，對房貸利率的影響也微乎其微。

根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的數據，上周符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.84%升至6.88%；上周購屋房貸申請較前周下降0.4%。購屋需求比去年同期高出11%，但整體而言處於歷史低點。平均貸款額度降至43.63萬元，為2025年1月以來最低水平。