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IEA估中東戰火無礙供應 今年原油仍過剩 2029年前需求觸頂

編譯吳孟真／綜合報導
國際油輪目前仍能正常通過荷爾姆茲海峽。（路透）
國際油輪目前仍能正常通過荷爾姆茲海峽。（路透）

國際能源總署（IEA）預測，儘管中東衝突升溫引發供應干擾疑慮，今年全球原油仍將大幅供給過剩；未來五年需求雖然會持續成長，但估計將於2029年前觸頂。

根據IEA年度報告，2025年全球原油日產量預計將增加180萬桶至1億490萬桶，超越預估需求的1億380萬桶，導致全年原油庫存增加。IEA表示，「若無重大供應干擾，2025年油市看來供給充足」。

報告指出，原油供給增加，主要是石油輸出國組織與盟國（OPEC+）正逐漸結束減產行動；非OPEC+產油國今年日均產量也料增140萬桶。

同時，中國與美國需求疲弱將壓抑全球需求。IEA預估，今年全球原油需求每日將增加72萬桶，低於先前預估的74萬桶。

IEA表示，在供過於求情況下，2月以來全球儲油量平均每日已增加100萬桶，僅在5月就「大增」9,300萬桶。但總庫存量仍較一年前少9,000萬桶。

IEA警告，以伊衝突對「原油供給安全構成重大地緣政治風險」，但「截至報告撰寫時，尚未對伊朗原油出口造成影響」。IEA說，以色列上周末空襲後，伊朗已部分暫停全球最大天然氣田南帕爾斯（South Pars）生產，但仍不清楚是否損及產量。

根據IEA，伊朗5月原油產量創七年新高，達每日348萬桶，也是川普2018年前一任期時、打壓該國原油交易以來最多。

IEA在2030年展望報告中預測，未來五年全球原油供給將持續高於需求。2024-2030年全球需求每日將增加250萬，在2029年前達每日1億550萬桶的頂峰。而供給增速將遠大於需求，同一時期的產量將每日增加逾500萬桶至每日1億1,470萬桶。

IEA說，中國是石油需求成長放緩的主因，預料中國石油消費將在2027年觸頂，原因是電動車（EV）銷售激增、高鐵陸續通車，以及使用天然氣的貨車不斷增加。這是IEA首次明確指出該國需求觸頂的時間點。

OPEC看法不同，該組織調降美國與其他競爭國明年的供給成長預期，但今明兩年的需求展望維持不變。OPEC預測，非OPEC+產油國明年產量，每日將增加約73萬桶，低於上月估計的80萬桶。

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