亞馬遜 Prime Day將長達4日

亞馬遜延長其Prime Day折扣狂歡活動，宣布今年的年度促銷將持續4天。亞馬遜在新聞稿中表示，這項為期96小時的活動將於太平洋時間7月8日凌晨12:01開始，持續至7月11日。該公司將首次推出主題「deal drop」，每日更新，並且「售完即止」。近年來，亞馬遜曾嘗試在Prime Day 活動期間增加更多限時和僅限邀請的優惠，以營造緊迫感或稀缺感。

以伊衝突加速俄中供氣談判

俄羅斯智庫負責人表示，中東緊張局勢加劇將加速俄中天然氣 談判，並可能在今年做出決定。俄羅斯一直在尋求建造「西伯利亞力量-2」管道的協議。該管道每年向中國輸送500億立方公尺的天然氣，但雙方尚未就條款達成協議。莫斯科中國與當代亞洲研究所所長巴巴耶夫表示：「隨著中東緊張局勢的急劇升級，增加來自北方的天然氣供應對中國有利。」

花旗調降黃金長短期目標價

花旗銀行在最新報告中調降了黃金的短期和長期目標價，預計到2025年底或2026年初，受投資需求下降和全球成長前景改善的推動，金價可能跌破每盎司3000元。花旗銀行將0-3個月和6-12個月的黃金目標價，分別從每盎司3500元降至3300元和3000元降至2800元。

亞馬遜將因AI減少員工數量

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)表示，隨著採用更具生成性的人工智慧(AI)工具和代理，未來幾年公司員工數量將減少。他在一份致員工備忘錄中表示：「我們需要減少目前某些工作的員工數量，增加其他類型工作的員工數量。我們很難確切知道隨著時間的推移，這將帶來多少淨收益，但預計未來幾年，我們的公司員工總數將減少。」

法拉利延後發表第二款EV

知情人士透露，由於高性能豪華電動車 需求不足，法拉利已將其原定 2026 年推出的第二款全電動車型至少延後至2028年。以強勁的汽油引擎聞名的法拉利自2019年以來一直在銷售混合動力車型，並將於今年10月開始發布其首款電動車型。整個發布過程分為三個階段，最終於明年春季進行全球首發。預計首批電動車型將於2026年10月交車給客戶。