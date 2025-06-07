財經簡訊

空頭放空特斯拉 獲利40億元

在美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克公開爭執導致特斯拉市值出現最大單日跌幅後，空頭交易員5日從特斯拉股票的空頭部位中獲利40億元。

分析公司Ortex的數據顯示，放空這家電動車製造商的收益史上排名第二。在該公司被納入史坦普500指數的審查時，交易員在2020年9月8日的拋售中獲利54億元。今年來空頭放空特斯拉獲利75億元，仍是「七巨頭」股票中空頭投資人獲利最多的交易。根據Ortex的數據，蘋果以73億元位居第二。

油國增產 美國輕原油需求減

OPEC+組織供應量的增加以及全球新油源的投產，為歐洲和亞洲煉油廠提供了更多選擇，並抑制了對美國輕質低硫原油的出口需求，導致美國主要產油區油價 下跌。

自4月以來，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的OPEC+組織已宣布或已增產，總計每日137萬桶，占其目標每日220萬桶產量的62%。根據美國能源資訊署(EIA)的資料分析，美國5月出口量從4月的平均每日400萬桶降至平均380萬桶。低硫原油價格也一路下滑逾30%。

美國股票基金連3周淨流出

截至6月4日，美國股票基金連續第3周出現資金流出，因為市場對美國貿易政策不確定性的擔憂揮之不去，而投資人在關鍵就業報告前仍保持謹慎。

同時，受通膨數據走弱以及歐洲央行5日降息預期的影響，歐洲股票基金連續第 8 周需求強勁。根據LSEG Lipper的數據，投資人本周從美國股票基金淨撤資74.2億元，同時買進價值約27.2億元的歐洲區域基金。亞洲股票基金本周也出現淨買進18.4億元。

亞馬遜 承諾加強打擊假評論

英國競爭與市場管理局CMA)表示，亞馬遜已承諾加強打擊虛假評論。該機構之前對大型線上平台是否在打擊產品和服務的虛假線上評分方面做得夠多進行了調查。

CMA表示，該公司承諾將加強現有的打擊虛假評論的系統。此外，還將打擊目錄濫用行為，即賣家透過劫持完全不同的產品中的好評來提高產品星級。根據承諾，亞馬遜同意對任何被發現使用此類策略的人進行制裁。相關企業可能會被禁止在亞馬遜網站上銷售產品，發布虛假評論的用戶也可能被禁止發布評論。