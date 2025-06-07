美股最錢線／關稅效應延後爆發 7、8月就業報告才重要

6日的就業數據提供了最新的視角，讓人了解高關稅 制度和貿易政策的不確定性將如何影響失業數據。但與其他幾個靠回顧過去掌握當前情勢的關鍵指標一樣，未來數據才能揭示更全面的圖像。

對於勞動市場而言，這些數據可能要到7月或8月才能公布，而許多投資人希望屆時新的關稅制度已經確立。

這種步履蹣跚的貿易政策轉變，伴隨著交易的達成和延遲，一個令人好奇的特徵是，今年春季引爆的「解放日」的影響要直到夏季末、甚至更久才會真正顯現出來。

RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)在最新報告中寫道：「雖然我們認為現在就用就業報告來反映貿易政策的負面影響還為時過早，因這種影響將在7月和8月的就業報告中體現出來；但整體降溫趨勢顯示，就業和工資成長不足以完全吸收這種影響。」

在新冠疫情 時代，「韌性」一直是美國經濟的關鍵字。在貿易衝突初期，它也同樣適用，反映出裁員人數維持低檔、商業活動維持穩定的趨勢。然而，隨著關稅的影響顯現，本周招聘和製造業的數據已顯示出放緩的跡象。

分析師並沒有預測勞動市場會崩盤。但隨著雇主們意識到，在這個充滿不確定性的時刻，合理的策略是什麼都不做，猶豫和麻痺的概念逐漸流行起來。而且，不要忘記：在經歷聯準會持續長時間的高利率 抑制通膨幾季後，勞動市場在貿易戰爆發前就已經有所降溫。

但長期的招募停滯也可能產生影響。

Northlight Asset Management投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，「我們正在接近一個拐點，對滯脹的擔憂可能會滲透到更大的市場主題中。」他在最新報告中表示：「我們看到生產力下降、經濟成長放緩，同時也看到了通膨上升或持續的跡象。」（財經新聞組）