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目標百貨業績差歸咎關稅、DEI 今年股價跌37% 降全年財測

財經新聞組／綜合報導
目標百貨調降全年銷售預期，因面臨消費者在關稅不確定性之下縮手以及對該公司撤銷DEI的反彈。（路透）
目標百貨調降全年銷售預期，因面臨消費者在關稅不確定性之下縮手以及對該公司撤銷DEI的反彈。（路透）

目標百貨(Target)調降全年銷售預期。高層表示，可自由支配支出減少、消費者對關稅的不確定性以及該公司放棄關鍵的多元化、公平和包容性(DEI)政策引發的強烈反對，都損害了其業務。

第1季銷售額不如華爾街預期，較去年同期下降近3%。店面和網站的交易量下降2.4%；顧客的平均消費金額下降了1.4%。

目標百貨本季的疲軟表現反映出在恢復成長和重新贏得廉價時尚聲譽以及粉絲追捧方面面臨更大的困難。隨著銷售額持續下滑，截至20日收盤，其股價今年暴跌逾37%。

執行長康奈爾將該零售商的許多問題歸咎於經濟。但他表示，目標百貨致力於做得更好。

他引用電話會議中分享的一項統計數據：在內部追蹤的35個商品類別中，該公司僅在15個類別獲得或維持既有市占率；這反映出其銷售額正在輸給零售競爭對手，「我們對此並不滿意。」「我們必須在這些類別的市占率提升至60%、70%甚至80%。這是今年的重點，我們將通過確保提供良好的購物環境來實現這個目標。」

目標百貨目前預計本財年銷售額將出現低個位數下滑，而先前預測的淨銷售額為成長約1%。預計不包括訴訟和解收益的調整後每股獲利約為7至9元，而先前預期為8.8至9.8元。

截至5月3日當季，目標百貨淨利從去年同期的9.42億元或每股2.03元增至10.4億元或每股2.27元。

可比銷售額較去年同期下降3.8%。其中店面銷售額下降5.7%，而數位銷售額則成長了4.7%。

這家折扣店的年收入已連續4年基本持平。由於消費者在支出方面更加挑剔和謹慎，該零售商所聞名的許多非必需消費品類別如家居裝飾的銷售額均呈現下降。該公司因撤銷其DEI計畫的大部分內容，面臨購物者的強烈反對以及包括社運人士的壓力。

目標百貨 零售商 華爾街

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