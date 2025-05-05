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美經濟強韌 Fed可能放鷹 本周利率決策會議估按兵不動

編譯任中原／綜合報導
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Fed主席鮑爾。（路透）
Fed主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）本周預料將維持基準利率不變，同時基於美國通膨率依然居高不下、經濟在面對關稅不確定性時持續展現韌性，主席鮑爾的發言也很高的機率會呈現鷹派基調。

Fed預定美東時間7日下午2時公布利率決策，經濟學者及市場人士普遍預料Fed將維持基準利率區間於4.25%-4.5%不變。

不過，彭博經濟學家預期，鮑爾在決策會後記者會的發言可能較偏向「鷹派」，市場也可能下修對今年降息幅度的預期。

決策官員可能會在本周會議熱烈討論通膨預期升高，以及關稅將如何影響今年通膨走向。儘管3月個人消費支出（PCE）核心平減指數與2月持平，年升幅也下降，但關稅升高卻可能顛覆通膨下降的趨勢，可能促使決策官員預測到今年底時，PCE核心平減指數年升幅將升高到3.5-4.0%，再加上4月就業數據穩固，降低Fed近期內降息的壓力。

上周公布的4月就業報告及製造業數據都優於預估，緩解市場對經濟衰退憂慮。4月非農就業人數增加17.7萬人，比經濟學者預估的13.8萬高出不少，失業率也維持在4.2%，勞動參與率持續回升。就業數據公布後，市場預期今年Fed降息幅度預期已由原先的100基點（4碼），縮小到84基點（3-4碼，但偏向3碼），但這項預期可能仍太過樂觀。

另外，3月工廠訂單增加4.3%，是連續第三個月成長；其中運輸設備訂單更激增27%，使耐久財訂單額增加9.2%。美國本周將公布4月ISM服務業指數，預估將從50.8降到50.4，但景氣仍處於擴張水準，顯示美國經濟在受關稅衝擊前相當強韌。

Fed的處境相當尷尬。官員聚焦於通膨走勢，並擔心通膨預期可能動搖，因此將按兵不動，但各界對經濟成長減緩的憂慮加深，且美國總統川普及一些白宮官員頻頻要求Fed降息。所幸4月就業報告意外之強，讓鮑爾對經濟走勢較為放心。只要勞動市場仍堅實，Fed就能更輕鬆地堅持緩步降息立場。

降息 關稅 鮑爾

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