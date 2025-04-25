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財測優於預期 德儀獲利3年來首成長 意法稱首季是全年谷底

編譯易起宇／綜合報導
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美國晶片業者德州儀器上季獲利與本季財測都優於市場預期。（路透）
美國晶片業者德州儀器上季獲利與本季財測都優於市場預期。（路透）

受惠於工業和汽車零組件需求改善，美國晶片業者德州儀器（TI）上季獲利與本季財測都優於市場預期，車用晶片大廠意法半導體（STMicroelectronics）本季營收展望也高於預期，車用晶片同業瑞薩電子（Renesas）上季財報也展現穩健，帶動這三家晶片業者的股價24日盤中同步走揚。

德儀股價24日在美股早盤大漲逾5%，瑞薩ADR也漲逾2%，意法半導體在巴黎盤中跳漲逾7%。

德儀23日公布，上季營收成長11%至40.7%，為2022年來首見成長，每股盈餘則為1.28美元，都優於市場預期。德儀預估本季營收將介在41.7億-45.3億美元，每股盈餘預期介於1.21-1.47美元，也都優於華爾街預期。

德儀是美國總統川普宣布對等關稅後最早發布財報的晶片業者之一，釋出晶片業營運的正面訊號，因為德儀的產品線為半導體業最廣泛、顧客名單也最多，財報也是衡量各類產品需求的風向球。

執行長伊蘭（Haviv Ilan）在被問到客戶是否急著搶先下單時表示，至少上季狀況不是如此，但會對未來展望保持警戒，「在所有管道、所有地區都有愈來愈多的證據和訊號，指向工業市場的復甦來了。我認為這是真正的復甦，而不是與關稅有關，至少第1季不是如此」。

意法半導體上季淨利為5,600萬美元，營收年減逾27%至25.2億美元，都高於預期，毛利率則季減4.3個百分點至33.4%，略低於預期。

意法半導體預期本季（年度第2季）營收將年減16%至約27.1億美元，但高於市場預期，執行長謝里（Jean-Marc Chery）更表示：「我們把2025年第1季視為谷底，在目前的不確定環境下，我們將專注於我們所能掌握之事－持續創新，以持續改善和提升我們產品和技術的競爭力。」

這也成為汽車和工業晶片銷售在長期低迷之後，有望復甦的最新跡象。

受客戶在新冠疫情期間大量囤貨影響，工業用和車用成熟製程晶片製造商已面臨多年銷售低迷。但歐洲晶片業者也面臨美國關稅政策的不確定性，可能進一步影響產業與下游客戶的投資規劃。

瑞薩電子上季淨營收為3,087.8億日圓，上半年未依美國通用會計準則（GAAP）的營收預料將介在6,032.8億-6,182.8億日圓，都不及市場預期。

不過，社長柴田英利預期，來自資料中心和AI的需求將穩健成長後，支撐信心，但分析師仍擔心美國關稅對瑞薩營收展望的影響。

關稅 華爾街 德州

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