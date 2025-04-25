美股最錢線／走勢緊貼貿戰 分析：市場信心下滑或將轉折

數周以來，美股 漲跌都取決於一個基本因素：與貿易相關的新聞。

蒙特利爾銀行首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在給客戶的最新報告中寫道：「根據每日新聞和我們與客戶的互動，近幾周投資人對美股走勢的悲觀情緒似乎大幅增加。」

雖然過去幾個月市場環境充滿挑戰可以理解，近期拋售規模也令人不安，但必須注意的是，就算一些專家可能如此認為，但並非所有市場指標都預示未來幾個月市場將進一步下跌。事實上，一些最可靠的反向指標最近已跌至極低的水平，代表遵循歷史軌跡，強勁的價格反彈可能即將到來。

換句話說，川普 以及其他政府官員就關稅 問題發表的言論可能會對股市產生影響；但股市也需要處於某個特定的位置才能被左右。

貝爾斯基指出的第一個、也是最值得注意的因素是未來獲利修正的大幅負面趨勢。

過去幾周，對未來財年獲利上升財測占所有財測比率已暴跌至約30%。這意味著大多數發布的獲利財測都顯示利潤低於先前的預測。

鑑於股價受其影響最大的不是情況好壞，而是變好還是變壞，對兩年後業績的負面修正顯示，人們對未來道路的樂觀情緒明顯消退。

然而，貝爾斯基團隊的研究顯示，當這項指標跌至近期水準時，史坦普500指數未來一年的回報率平均超過12%。這種動態盛行的最近例子出現在2022年末、2020年初和2016年初。

而且一些美國大型企業表示，關稅帶來的更高成本將轉嫁給消費者。沃爾瑪、Target和家得寶的主管在本周訪問白宮時也提出同樣的建議。

企業成本增加，消費者成本更高，企業利潤降低，投資人得到低股價。

這就是貝爾斯基團隊提到的情緒低落和悲觀情緒「大幅」增加的原因。市場需要做好準備，以對川普最新的關稅言論做出反應。