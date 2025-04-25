美股最錢線／走勢緊貼貿戰 分析：市場信心下滑或將轉折
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數周以來，美股漲跌都取決於一個基本因素：與貿易相關的新聞。
蒙特利爾銀行首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在給客戶的最新報告中寫道：「根據每日新聞和我們與客戶的互動，近幾周投資人對美股走勢的悲觀情緒似乎大幅增加。」
雖然過去幾個月市場環境充滿挑戰可以理解，近期拋售規模也令人不安，但必須注意的是，就算一些專家可能如此認為，但並非所有市場指標都預示未來幾個月市場將進一步下跌。事實上，一些最可靠的反向指標最近已跌至極低的水平，代表遵循歷史軌跡，強勁的價格反彈可能即將到來。
換句話說，川普以及其他政府官員就關稅問題發表的言論可能會對股市產生影響；但股市也需要處於某個特定的位置才能被左右。
貝爾斯基指出的第一個、也是最值得注意的因素是未來獲利修正的大幅負面趨勢。
過去幾周，對未來財年獲利上升財測占所有財測比率已暴跌至約30%。這意味著大多數發布的獲利財測都顯示利潤低於先前的預測。
鑑於股價受其影響最大的不是情況好壞，而是變好還是變壞，對兩年後業績的負面修正顯示，人們對未來道路的樂觀情緒明顯消退。
然而，貝爾斯基團隊的研究顯示，當這項指標跌至近期水準時，史坦普500指數未來一年的回報率平均超過12%。這種動態盛行的最近例子出現在2022年末、2020年初和2016年初。
而且一些美國大型企業表示，關稅帶來的更高成本將轉嫁給消費者。沃爾瑪、Target和家得寶的主管在本周訪問白宮時也提出同樣的建議。
企業成本增加，消費者成本更高，企業利潤降低，投資人得到低股價。
這就是貝爾斯基團隊提到的情緒低落和悲觀情緒「大幅」增加的原因。市場需要做好準備，以對川普最新的關稅言論做出反應。
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