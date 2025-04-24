Q1營收成長18% 波音虧損縮小 申請提高737每月42架產量

波音 公司執行長奧特伯格表示，隨著今年交機量回升且虧損縮小，該公司正準備向美國聯邦航空管理局(FAA)申請批准，將其最暢銷的737 Max噴射機的產量提高到每月42架。

波音公司第1季淨虧損3100萬元，較去年同期的3.55億元虧損明顯有所改善；營收成長18%至195億元，略高於分析師的預期。

該公司上季約23億元的現金消耗，較2024年第1季的近40億元有所改善，並且優於分析師的預期。

該公司表示，財報結果僅計入截至3月31日的全球關稅影響。由於該製造商目前正處於川普 總統發起的貿易戰 的第一火線，這場貿易戰勢必會推高飛機和進口零部件及材料的價格。

以每股計算，該公司虧損16分，而去年同期虧損56分。在調整與退休金成本和所得稅等相關的一次性項目後，波音公司每股虧損49分，低於預期的虧損1.29元。

2024年1月一架737 Max飛機在離開波音工廠時未安裝關鍵螺栓，導致飛機在空中爆裂。此次事故未造成人員死亡或重傷。自此之後，波音必須獲得FAA批准才能將737 Max的產量提高到每月38架以上。2024年1月的事故發生後，波音的產量一直遠低於該水平，去年近兩個月的工會罷工導致該公司大部分生產陷入停滯。

波音商用飛機部門第1季營收較上年同期成長75%達到81億元，交機數量從去年同期的83架增至130架。

受成本超支和品質問題困擾的國防部門收入第1季下降9%至63億元。不過，川普授予波音公司一份製造美國空軍全新戰鬥機F-47的合同，使該公司最近取得了重大勝利。

波音公司一直在重新將精力集中於其核心業務。該公司22日宣布將以105.5億元全現金交易將部分數位航空業務、包括Jeppesen導航部門出售給Thoma Bravo。