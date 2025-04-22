歐盟 DMA擴及全球 不受限制

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，無論誰負責X、Meta、蘋果和Tiktok等等，也無論這些公司的總部設在何處，歐盟都決心執行其全面的數位規則。《Politico》引述馮德萊恩20日的話說，「這就是我們對TikTok、X、蘋果、Meta等公司提起訴訟的原因。我們公平、適度、不帶偏見地執行規則。我們不關心公司來自哪裡，也不關心誰在運作。我們關心的是保護人民。」歐盟的《數位市場法案》(DMA)遭到美國總統川普 政府的強烈批評。

Chipotle明年在墨首開分店

Chipotle Mexican Grill明年初將在墨西哥開設第一家分店，這是其國際擴張的最新階段。第一家餐廳於2026年開業後，Chipotle計劃探索「該地區的其他擴張市場」，這可能意味著拉丁美洲的全面發展。美國總統川普對墨西哥發動貿易戰之際，墨西哥酪梨需繳納25%的關稅，後來才宣布對符合《美墨加協議》的商品免徵新關稅。即使Chipotle近年來已實現了酪梨採購多元化，但其約一半的酪梨仍從墨西哥進口。

古爾斯比：勿削弱Fed獨立性

在川普總統加大了對主席鮑爾的批評後，芝加哥Fed行長古爾斯比(Austan Goolsbee)敦促不要削弱聯準會的獨立性。他表示：「長期來看，聯準會將通膨率回落至2%目標的預期至關重要。聯準會的獨立性對此至關重要。」「如果長期干預，就意味著通膨上升，經濟成長放緩，失業率上升；因為在困難時期，人們會不太願意挺身而出，做些艱難的事情。」川普及其團隊正在評估是否可以罷免聯準會主席。鮑爾之前曾表示，根據法律他不能被解雇，並打算任職至2026年5月主席任期結束。

雪佛龍墨灣項目開始產油氣

雪佛龍已開始在美國墨西哥灣 的一個開發項目中生產石油和天然氣，使該公司距離今年將該海盆產量提高50%的目標更進一步。名為Ballymore的新設施耗資16億元，位於新奧爾良東南約160英里處，由三口油井組成，預計日產量可達7.5萬桶油當量(boepd)。雪佛龍的目標是到2026年將墨西哥灣的油氣產量提高到每天30萬桶，同時努力將整個業務成本削減高達30億元。