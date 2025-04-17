零售額雖上升 自由支配減少

由於美國家庭在關稅 調升前增加汽車購買量，美國3月零售額飆升；但對經濟前景的擔憂正在損害可自由支配的支出。

美國商務部人口普查 局表示，繼2月未修正成長0.2%之後，3月零售額成長1.4%。經濟學家的預測是成長1.3%。

川普總統對全球汽車和卡車徵收25%的關稅於4月初生效，產業分析師和製造商警告，這些關稅將大幅提高機動車輛的價格。

汽車製造商報告指出，3月汽車銷量大幅增加，有些人將此歸因於買家「為了避開關稅」而蜂擁購買。

消費者也在囤積其他進口商品。銀行信用卡和金融卡數據顯示，消費仍由高收入家庭推動，而低收入 消費者則陷入困境。可自由支配的支出減少，主要是經濟的主要引擎服務業

美國商銀研究所在報告中表示：「美國商銀信用卡數據顯示，3月『可有可無』的可自由支配服務支出有所減少，而受通膨驅動的保險、租金和水電費等必需品支出則繼續上升。」

3月不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售額成長0.4%，而2月核心零售額則上修至成長1.3%。核心零售額與國內生產毛額(GDP)的消費支出部分最為接近。

經濟學家原先預測核心零售額將成長0.6%；2月核心零售額原值為成長1.0%。