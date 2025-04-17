美股最錢線/波動交易挹注銀行獲利

受到人工智慧熱潮、軟著陸希望和即將到來的放鬆管制推動的交易可能已經消失；但關稅政策變化的後果引發了華爾街 另一項利潤豐厚的交易：波動性交易。

由於投資人試圖保護自己的資金或在市場波動時進行配置，交易活動激增，數十億美元資金流入美國幾家大型銀行。

五大銀行近日的財報顯示，上季交易收入總計近370億元，股票交易銷售額創下歷史新高。

巴菲特曾敦促投資人「當別人貪婪時我恐懼，當別人恐懼時我貪婪」。為這些交易提供便利的金融機構的必然結果是，無論身處何種環境，都只能收取費用。

華爾街當然希望股市上漲，但最重要的是，它只是希望股市能波動。

大銀行交易可能主要針對對沖基金、退休金 和大公司等大型機構投資人。但每個人都在為波動做準備，調整自己的投資組合，希望優化或利用時機。

VandaTrack的數據顯示，在「解放日」一周之後，逢低買入資金達到創紀錄的水平，其中4月3日淨買入額達到30億元，是VandaTrack自2014年開始收集資料以來的最大單日總額。

近期低點買入和害怕錯過(FOMO)解釋了大部分活動增加的原因。但另一種解釋是，隨著疫情期間個人理財的轉變，一大批散戶投資人已經習慣將現金投入股票。

進一步降息將削弱銀行的貸款 利潤率，而聯準會多年來的緊縮政策已經提高了銀行的貸款利潤率。但大型銀行在低利率環境下可能表現良好，因為它們可以依靠其他商業業務來彌補其他方面的收入損失。

金融服務的多元化特性使得美國幾家大型銀行即使在前景黯淡的情況下也能獲利。目前尚不清楚未來幾個月美國例外論的傳播將如何展開。減稅和其他有利於商業的放鬆管制措施即將到來。（財經新聞組）