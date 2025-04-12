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專家預估：數兆美元恐被拋售

財經新聞組／綜合報導
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隨著川普重新定義全球貿易的作法對美元造成重擊，持有數十兆美元資產的投資人可能幾十年來首次重新思考保護其資產價值的方法。

多年來，人們對美元的信心毋庸置疑，以至於在全球投資於美國市場的33兆美元資金中，只有一小部分受到保護；或者用行話來說，得到對沖以應對貨幣波動。

但本周這種情況可能已經改變，因為美元和美國國債這些史上危機期間的避險資產成為川普對等關稅引發市場暴跌的最大受害者。

Eastspring Investments投資長納亞(Vis Nayar)表示：「美國幾十年來一直提供確定性、穩定性、央行獨立性和法制準則。」「但美國例外論的驅動因素，例如移民問題，幾乎已經消失。關稅很可能被視為增稅；而我們的政府卻認為美元貶值可能對他們有利。這對沒有對沖風險的投資人來說可不是什麼好事。」

由於對美元的信心，美國市場的經濟表現超出其承受能力。雖然美國經濟約占全球GDP的26%，但華爾街卻獲得全球三分之一以上的股權投資。

截至2024年底，外國人擁有33兆美元的美元股票和債券，其中14.6兆美元為債券，其餘為股票。

分析師表示，高收益股票市場的投資人通常不會對其投資組合進行對沖，但匯率波動可能會給殖利率為個位數或低兩位數的債券投資人帶來痛苦。

劇烈的波動可能會迫使他們採取貨幣對沖措施，利用衍生性合約賣出美元換取本國貨幣，甚至乾脆退出美國市場。

金融顧問公司Exante Data分析師估計，投資人對沖比率每增加1個百分點，就可能意味著高達3200億的美元遭到拋售。

由於對沖比率如此之低，如果美元繼續下跌，分析師預計此類對沖將增加10至15個百分點，這意味著數兆美元可能會被出售以換取其他貨幣。

貨幣 債券 川普

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