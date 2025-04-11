川普關稅重擊 投資人逃離美高風險債券基金 資金失血量創紀錄

投資人過去一周大舉撤離美國風險高的高收益債券基金，拿回現金比較安心。 （路透）

投資人因為擔心川普關稅將重擊經濟，資金大量逃離美國高風險債券 與貸款 基金，高盛 集團策略師也調高美國垃圾債券發行商與槓桿借貸者的違約率預測。

根據LSEG Lipper提供的資料，截至9日的當周，自美國高收益債券基金撤離的資金達96億美元，流出槓桿貸款基金的資金達65億美元。摩根大通的數據顯示，這兩個資金流出的金額，都創下最高紀錄。

高盛的策略師團隊也修改對於今年底的垃圾債券發行商的債務違約率預測，由3%升高至5%；對槓桿貸款借款人的債務違約率預測，由3.5%增至8%。

資金大舉從美國的垃圾債券與高風險貸款市場流出，是在美國總統川普2日宣布對等關稅之後，投資人急於拿回現金，擔心經濟就要走入衰退，海嘯第一排會是財務狀況本就比較嚴峻的這類高風險債券和貸款的借款人。

高盛策略師們在最新的報告中說，「新的信用逆風回來了」，以近來利差更為擴大的情況，對於信用等級CCC的借款人而言，再融資市場看來前景淒涼。彭博資訊的一項指數顯示，在4月3日，投資人要投資高風險債券而不抱美國公債所要求的額外殖利率，擴大到2020年以來最高水準，而本周這個殖利率溢價達到450個基點。

基於企業獲利成長將趨緩、借貸成本將走高的預期，高盛也上修美元債的所謂「墮落天使債券」金額預期。「墮落天使債券」是指原為投資級債券的發行者，因運營或財務問題而被降評至垃圾級。高盛原估「墮落天使債券」數額為400億美元，現在調高至750億美元。

高盛說，目前近四分之一的「BBB-」級債被三大信評公司至少一家列為負向展望。這是全球金融危機與2020年新冠疫情震撼之外的最高比率。

品浩（Pimco）槓桿貸款事業主管David Forgash也表示，「我們確實預期槓桿貸款市場的違約會增加，投資人和我們自己都對投資較高風險的信用，降低了容忍度，畢竟信心的轉變後，市場有了更多的緊張情緒」。

根據FactSet的資料，State Street所管理的一檔規模60億美元高收益債券基金，本周至今已跌2.9%，邁向三年來最差周線。