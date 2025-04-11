市場動盪期沒機會獲利 美地區性銀行財報面臨考驗

隨著美國地區性銀行下周公布第1季業績，斷斷續續的關稅 措施所引發的不確定性加劇可能成為焦點，投資人將關注資產品質的壓力跡象。

川普 總統決定暫停多項新的對等關稅90天，為區域銀行股提供了喘息的機會。但分析師警告，更廣泛的衝突仍未解決。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「貿易戰尚未完全結束，暫停關稅也並沒有讓世界回到川普引發全球不穩定之前的狀態。」

摩根大通分析師表示：「雖然短期內關稅帶來的壓力可能已經緩解，但地區性銀行可能面臨充滿挑戰的一年。」他們觀察到，由於借款人保持觀望態度以尋求明確性，貸款 需求可能仍然低迷。

分析師們表示，投資人也應密切關注美中之間不斷升級的緊張局勢。雖然大部分高額關稅暫時降低，但美國將中國進口商品的關稅從104%提高至125%，川普指責北京對世界市場「缺乏尊重」。

世界兩大經濟體之間的爭端可能會對經濟成長造成影響。任何經濟衰退對於嚴重依賴向當地企業和消費者放款的地區性銀行來說都是特別危險的。

這些銀行也不像大型銀行那樣規模龐大，而且它們的交易業務規模較小或根本不存在，使得它們在市場動盪時期沒有機會從中獲利。

下周將公布業績的銀行包括Fifth Third、Citizens Financial和Regions Financial。財測和高階主管的評論可能會比財報數據更受到關注。

分析師警告，信貸損失準備金將會大幅增加；這是銀行為彌補借款人可能違約而撥出的資金。

根據LSEG估計，此類撥備與經濟健康狀況密切相關。預計第1季美國10大地區性銀行的撥備平均將增加近28%。預計全年撥備金額將增加近14%，扭轉早先的釋出準備金預期。