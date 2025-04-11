我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

市場動盪期沒機會獲利 美地區性銀行財報面臨考驗

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著美國地區性銀行下周公布第1季業績，斷斷續續的關稅措施所引發的不確定性加劇可能成為焦點，投資人將關注資產品質的壓力跡象。

川普總統決定暫停多項新的對等關稅90天，為區域銀行股提供了喘息的機會。但分析師警告，更廣泛的衝突仍未解決。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「貿易戰尚未完全結束，暫停關稅也並沒有讓世界回到川普引發全球不穩定之前的狀態。」

摩根大通分析師表示：「雖然短期內關稅帶來的壓力可能已經緩解，但地區性銀行可能面臨充滿挑戰的一年。」他們觀察到，由於借款人保持觀望態度以尋求明確性，貸款需求可能仍然低迷。

分析師們表示，投資人也應密切關注美中之間不斷升級的緊張局勢。雖然大部分高額關稅暫時降低，但美國將中國進口商品的關稅從104%提高至125%，川普指責北京對世界市場「缺乏尊重」。

世界兩大經濟體之間的爭端可能會對經濟成長造成影響。任何經濟衰退對於嚴重依賴向當地企業和消費者放款的地區性銀行來說都是特別危險的。

這些銀行也不像大型銀行那樣規模龐大，而且它們的交易業務規模較小或根本不存在，使得它們在市場動盪時期沒有機會從中獲利。

下周將公布業績的銀行包括Fifth Third、Citizens Financial和Regions Financial。財測和高階主管的評論可能會比財報數據更受到關注。

分析師警告，信貸損失準備金將會大幅增加；這是銀行為彌補借款人可能違約而撥出的資金。

根據LSEG估計，此類撥備與經濟健康狀況密切相關。預計第1季美國10大地區性銀行的撥備平均將增加近28%。預計全年撥備金額將增加近14%，扭轉早先的釋出準備金預期。

關稅 川普 貸款

上一則

關稅前續降溫 美3月CPI跌0.1% 房價僅上漲0.2%

下一則

全球大宗商品價暴跌 預警經濟衰退 能源價格跌幅最大

延伸閱讀

對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」

對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」
智庫：川普對中國猛徵145%關稅 將切斷美中多數貿易

智庫：川普對中國猛徵145%關稅 將切斷美中多數貿易
直升機墜紐約哈德遜河 川普：保佑受難者的家人朋友

直升機墜紐約哈德遜河 川普：保佑受難者的家人朋友
美對中關稅累計達145% 川普：相信雙方終會達成協議

美對中關稅累計達145% 川普：相信雙方終會達成協議

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故