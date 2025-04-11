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關稅前續降溫 美3月CPI跌0.1% 房價僅上漲0.2%

財經新聞組／綜合報導
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在總統川普準備對美國貿易夥伴徵收關稅之前，3月消費者物價指數(CPI)降幅超過預期。

CPI是衡量美國經濟商品和服務成本的廣義指標。經季節性調整後，3月CPI下降了0.1%，較上年同月上揚2.4%，低於2月的2.8%。

不包括食品和能源，所謂的核心CPI年率為2.8%，較上月上漲0.1%。這是2021年3月以來的最低核心CPI。

能源價格暴跌有助於抑制通貨膨脹，汽油價格下跌6.3%，導致能源指數下跌2.4%。食品價格當月上漲0.4%；雞蛋價格再漲5.9%，較去年同期上漲60.4%。

此外，作為通膨最頑固的組成部分之一，房屋價格3月僅上漲0.2%，較上年同月上漲4%，為2021年11月以來的最小漲幅。二手車價格下跌0.7%，而新車成本僅上漲0.1%，而關稅預計將對汽車產業造成沉重打擊。

3月航空票價下降5.3%，機車保險下降0.8%，處方藥價格下降2%。

CPI通膨報告發布前一天，川普令人震驚地扭轉了部分關稅計畫，宣布暫停對數十個國家實施最嚴厲的關稅。相反，川普維持了上周宣布的對所有進口產品徵收10%的統一關稅，並設定了90天的期限，在此期間白宮將就更高的關稅進行談判。

雖然川普在競選時承諾降低通膨，但2025年至今，進展緩慢。

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