美股最錢線／底部尚未建立 不宜進場低接

在經歷美股近期極端波動後，投資人正試圖重新找到方向，而一些華爾街 分析師提醒大家要保持耐心。

美國總統川普 9日暫停當天剛生效的對等關稅 ，為期90天。史坦普500指數大漲9.5%，收在5456.9點，創2008年以來的最大單日漲幅，也是二戰後史上第三大漲幅。道瓊工業指數和那斯達克指數也分別大漲7.9%和12.2%。

雖然川普政府仍對大多數國家維持10%的關稅，但投資人似乎受到鼓舞，因為一些貿易談判正在繼續進行。

然而，花旗集團全球財富管理部門主管西格(Andy Sieg)警告，即使 「最劇烈的衝擊」可能已經過去，但仍敦促其富裕客戶在極端的市場波動中保持謹慎。

他表示，花旗的顧問們都建議「不要追漲，不要抄底」：「在世界變化非常快的時期，要盡量嚴守投資紀律。」並指出，現在不是加碼風險資產的時候。先前市場的大幅下挫已導致包括大型對沖基金和富裕人士在內的主要投資人面臨追加保證金要求。

針對當前的貿易戰，西格表示：「全世界都已意識到這場結構性變革正在發生。我們還不知道的是，這將如何影響經濟活動和企業獲利。」

尼爾斯投資管理公司創始人兼投資組合經理人尼爾斯(Dan Niles)也表示：「你不可能在一天內解決所有的部位配置問題。」

他認為，要在市場中找到新的底部不可能一蹴而就：「築底不是一天內就能完成的事，這是一個過程。你不可能在短時間內解決這些問題。」

尼爾斯將接下來的情況比喻為2008年雷曼兄弟破產後的時期。他說：「當時，政府也犯了一個大錯。」「幸運的是，我們知道所謂的『川普底部』大概在這些水平。但最終，企業獲利情況還是發揮功用，而我不建議在企業獲利下降的時候進行投資。」