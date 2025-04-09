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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

美股最錢線／中止跌勢 只需貿易政策變化

財經新聞組／綜合報導
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假設一下，如果川普總統真的宣布暫停徵收關稅會怎麼樣？7日美股早盤就因傳出川普考慮延後90天實施對等關稅的想法，股指因而上漲了好幾個百分點。但稍後白宮澄清否認，反彈迅速消失。

在這短暫的戲劇性事件發生之前，市場觀察家一直在期待國會、商界領袖、聯準會甚至白宮介入，緩解關稅動盪。事實上，股市自行製造出解決方案，即使並不是真的，但它仍然具有啟發意義。不妨稱之為不復存在的關稅減免。

這項由一廂情願的想法轉變為市場行動所強調的觀點是，扭轉局面，其實不太需要什麼秘密。

DataTrek策略師柯拉斯(Nicholas Colas)寫道：「只有美國關稅和貿易政策的變化，即使十分溫和，才能穩定股價。」

他補充說：「除非出現明確的催化劑，向市場表明2日的關稅公告已經不存在，否則股市在最好的狀況下將繼續波動，或者在最壞的情況下繼續下跌。」

即使華爾街對川普的關稅宣告措手不及，遲遲沒有意識到川普一直是十分認真的，但市場正在發出信號，擺脫波動的方法是某種形式的關稅緩和。

但這說來容易做來難。投資人清楚地知道，經濟預測充滿了警告和對沖。如果某種貨幣或財政政策開始實施，考慮到影響數字走向的一系列因素，就可以預期出現某種結果或一系列結果。但此刻令人不安的是，未來似乎太難預測。本周市場給投資人的建議充滿了「如果」和替代時間表，因為經濟成長預期和標普指數年底水準都在大幅下修。

如果對等關稅持續一段時間，可能會預期一系列後果；但若將時間再延長一點，結果可能會發生巨大變化。

Nationwide首席市場策略師哈克特(Mark Hackett)表示：「由於存在如此多的變數，任何有關降息或貿易緊張局勢的大膽預測都應謹慎對待。」

關稅 川普 白宮

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