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美GDP多年來首次被調降 股票拋售難止 上行空間受限

財經新聞組／綜合報導
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美股的動盪局勢可能不會因為進入4月而得到緩解。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示，股市拋售「尚未」結束，「關稅公告的消息可能會讓我們鬆一口氣，但市場的上行空間可能會受到限制。」

在最新一輪拋售出現之前，勒納在2月底將對股市的評級從「具吸引力」調降至「中性」。

他解釋：「更大的情況是，美國GDP多年來首次被調降。」「話雖如此，史坦普500指數的預期獲利仍繼續走高。但鑑於經濟預期下降以及關稅帶來的利潤率風險，獲利存在下行風險。」

隨著對川普關稅的擔憂在美國企業中蔓延，市場再次陷入緊張，而貿易夥伴對美國出口產品採取報復性措施的威脅，則加大了加徵關稅對美國進口產品的潛在影響。

交易員們消化了川普有關關稅的最新言論。川普30日在空軍一號上對記者表示，備受期待的關稅公告將於4月2日將針對所有國家。

Trivariate Research創辦人帕克(Adam Parker)指出：「預計本周會出現一些負面的數據，同時4月財報季的業績財測不佳；我們認 為，經濟前景和獲利前景看來過於脫節。」「重要的是，尚未看到任何證據顯示，下修財測或業績未達預期的股票表現良好，這些也都沒有反映在股價中。」

關稅 川普 史坦普500

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