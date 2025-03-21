HMB需求強勁 美光上季營收和獲利雙雙報佳音 展望大好

美光科技（Micron Technology）上季營收和獲利報佳音，且財測營收超預期。（路透）

美國最大的電腦儲存晶片製造商美光科技（Micron Technology）周四公布第2季財報，業績超出分析師的預期，還提供強勁的財測，顯示用於AI 模型的美光高頻寬記憶體（HBM）晶片需求強勁。美光股價在盤後交易一度勁揚2%。

根據美光發布的聲明，第3季營收預計大約是88億美元。相比下，分析師平均估計85億美元。不包括特殊項目，調整後每股盈餘約1.57美元，而分析師平均預估1.48美元。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）表示：「隨著我們繼續提高HBM的產能和市占，2025年將持續實現季成長。」

美光看到了市場對用於（開發和運行AI軟體用）資料中心機器的元件有強勁需求。該公司的傳統市場，用於手機和個人電腦的DRAM和NAND，至今較為疲軟，但已開始顯示復甦跡象。

執行長梅羅塔（ Sanjay Mehrotra）說，上季的資料中心營收增長了兩倍，「有望在2025財年度實現創紀錄營收並顯著提高獲利能力」。

該公司的高頻寬記憶體 （HBM） 已成為AI系統的重要組成部分。美光表示，「強大的執行力和強勁的AI需求」，使該技術在第2季的營收超過10億美元。

Running Point Capital投資長Michael Ashley Schulman表示，美光財測的營收和獲利均強勁，雙雙超出分析師預期，凸顯出他們在為AI基礎設施提供關鍵儲存組件方面發揮了關鍵作用。

截至周四收盤，美光股價今年累漲了18%，表現優於那斯達克 指數下跌逾8%。

在止於2月27日的第2季，美光營收是80.5億美元，比2024年同期的58.2億美元大增38%，超過分析師平均預期的78.9億美元。不計特殊項目的每股盈餘為1.56美元，也高於分析師預期的1.42美元。

美光的一個弱點是毛利率 。在第2季，調整後為37.9%，低於市場預期的38.4%。對本季的預期為36.5%，也不如預期。該公司預計第4季可能有所改善。

另外，由於美國總統川普可能徵收的新關稅，在時間、性質和實施都存在不確定性，美元並未將這個影響納入財測，但打算將成本轉嫁給客戶。