川普順延「美墨加協定」關稅 美企列清單搶認證求豁免

即使取得認證也不能保證能豁免關稅，但至少求個心安。（圖：美聯社）

業內專家表示，華盛頓暫時減免《美墨加協定》(USMCA)涵蓋商品的進口關稅 ，引發美國企業根據該貿易協定尋求豁免的數量激增。

白宮於3月5日對來自加拿大 和墨西哥 的商品徵收25%的新關稅，但隨後宣布對USMCA涵蓋的商品徵稅將順延至4月2日。

USMCA對來自這三個國家或在這三個國家增值達到最低百分比的商品給予優惠待遇。

物流公司GEODIS報關業務資深副總裁萊利(Brian Riley)表示：「不少進口商爭相獲得USMCA認證，因為未能獲得認證的風險實在太高了。」

一些主要依賴跨境貿易的小型企業正在爭先恐後地核實其產品是否已經符合豁免條件。

史坦普全球市場情報報告顯示，目前，根據USMCA資料，只有37.8%的加拿大進口產品和48.9%的墨西哥進口產品有資格享有免稅待遇。

為了獲得資格，進口商必須分析物料清單，以釐清產品中使用的所有零件和材料的清單是否符合要求。

貨運代理公司C.H. Robinson全球貨運總裁休特(Mike Short)表示，在關稅宣布之前，USMCA資格和關稅分類請求就已增加，「在宣布延期後，這些申請只會增加，預計這種趨勢將會持續下去。」

之前企業一直不願獲得認證，因為認證過程十分複雜，而且滿足要求的成本很高，尤其是考慮到它們的產品已經免稅進入美國。

即使經過認證，業者仍必須在進口後保存長達5年的詳細記錄，並確保持續符合規定。

萊利說，「企業獲得USMCA認證來規避風險，因為沒人敢說豁免在4月2日之後不會繼續？或者，如果豁免到期，那麼不久後的將來又會怎樣？」

這種不確定性導致企業忽視了眼前的成本節約。