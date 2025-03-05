美股最錢線／百年藥店巨頭Walgreens 傳遭私募基金收購
知情人士透露，私募股權公司Sycamore Partners即將收購Walgreens Boots Alliance，可能會結束這家藥店巨頭超過120年的上市歷史。
消息來源指出，雙方正為交易做最後的準備，最快可能會於本周宣布。之前有報導指出，Sycamore即將達成交易，以每股11.3至11.4元現金收購Walgreens，交易總規模約100億元。
知情人士表示，收購可能導致Walgreens的分拆。Walgreens的業務包括英國連鎖藥店Boots和美國醫療保健提供商VillageMD，這是正在討論收購的選項之一。而私有化將代表Walgreens董事長斯佩西納拯救其藥店帝國的努力達到頂點。
佩西納於2014年將自己的Alliance Boots與Walgreens合併，試圖打造一家全球藥店巨頭。然而，這筆交易的回報是短暫的，該公司股價在過去10年的大部分時間都在下跌。
過去12個月，Walgreens的股價下跌逾50%，目前該公司市值約為89億元。2月底的報導聲稱Sycamore的報價溢價較低，讓該公司股價再次受到重創。知情人士表示，作為交易的一部分，佩西納可能會轉賣其Walgreens持股。
此外，Walgreens旗下還包括連鎖藥店Duane Reade、專業藥房集團 Shields Health Solutions以及美容品牌NICE!和Soap & Glory。多年來，由於整個行業對處方報銷率的壓力以及來自亞馬遜等線上零售商的競爭，該公司一直舉步維艱。2020年7月，該公司斥資與VillageMD合作進軍患者護理領域，加劇了該公司的困境。
分析師認為，該公司的多元化組合對私有化交易構成了障礙，不過，Sycamore以對陷入困境的零售商和消費品公司進行複雜的結構化投資而聞名。與此同時，另一種選擇可能是對Walgreens的債務進行再融資，使其與某些部門而不是整個公司掛鉤。
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