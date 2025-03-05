美股最錢線／百年藥店巨頭Walgreens 傳遭私募基金收購

知情人士透露，私募股權公司Sycamore Partners即將收購Walgreens Boots Alliance，可能會結束這家藥店巨頭超過120年的上市歷史。

消息來源指出，雙方正為交易做最後的準備，最快可能會於本周宣布。之前有報導指出，Sycamore即將達成交易，以每股11.3至11.4元現金收購Walgreens，交易總規模約100億元。

知情人士表示，收購可能導致Walgreens的分拆。Walgreens的業務包括英國連鎖藥店Boots和美國醫療保健提供商VillageMD，這是正在討論收購的選項之一。而私有化將代表Walgreens董事長斯佩西納拯救其藥店帝國的努力達到頂點。

佩西納於2014年將自己的Alliance Boots與Walgreens合併，試圖打造一家全球藥店巨頭。然而，這筆交易的回報是短暫的，該公司股價在過去10年的大部分時間都在下跌。

過去12個月，Walgreens的股價下跌逾50%，目前該公司市值約為89億元。2月底的報導聲稱Sycamore的報價溢價較低，讓該公司股價再次受到重創。知情人士表示，作為交易的一部分，佩西納可能會轉賣其Walgreens持股。

此外，Walgreens旗下還包括連鎖藥店Duane Reade、專業藥房集團 Shields Health Solutions以及美容品牌NICE!和Soap & Glory。多年來，由於整個行業對處方報銷率的壓力以及來自亞馬遜 等線上零售商 的競爭，該公司一直舉步維艱。2020年7月，該公司斥資與VillageMD合作進軍患者護理領域，加劇了該公司的困境。

分析師認為，該公司的多元化組合對私有化交易構成了障礙，不過，Sycamore以對陷入困境的零售商和消費品公司進行複雜的結構化投資 而聞名。與此同時，另一種選擇可能是對Walgreens的債務進行再融資，使其與某些部門而不是整個公司掛鉤。