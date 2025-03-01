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葛蘭森悲觀預言：AI是等破掉的泡沫

編譯吳孟真／綜合外電
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「泡沫預言家」葛蘭森表示，儘管AI帶給人類更有效率的未來，但泡沫終究會破滅。(路透)
「泡沫預言家」葛蘭森表示，儘管AI帶給人類更有效率的未來，但泡沫終究會破滅。(路透)

華爾街著名的「泡沫預言家」葛蘭森（Jeremy Grantham）表示，儘管人工智慧（AI）帶給人類更有效率的未來，但和所有曾經改變世界的技術一樣，終究會從高處墜落並傷害投資人。

資產管理公司GMO共同創辦人葛蘭森日前在彭博Merryn Talks Money播客節目中，將AI科技的發展的與19世紀英國鐵路的擴張相比。他說，「當時所有人都輸得精光，那是史上最驚人的泡沫之一」，儘管當時有大量資金注入這些網絡、提振了國內生產毛額（GDP）和生產力，但「每個真正重要的新科技，都曾出現過泡沫」。

現年86歲的葛蘭森以其悲觀預言著名，他認為股市會湧現巨大賣壓的預測偶而會應驗，但近期在預測疫後股市時卻失準。他認為，「當時股市飆漲的情況，就快要接近2000年時的科技泡沫」，但這個破滅卻被AI投機潮打斷。

葛蘭森表示，2022年ChatGPT的問世，為經濟注入急需的資金，但這個產業最終會壓垮小型參與者，就像網路泡沫起落的時候一樣。

此外，儘管AI投資熱潮和加密貨幣將科技股估值推至高檔，葛蘭森對市場堅定的樂觀主義提出警告。他說，比特幣和加密貨幣不會「生產任何東西」，「從物質的層面來看，他們都不是交易媒介，但被炒作的很兇」。

AI 投資 貨幣

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