美股最錢線／2妖股消風 AppLovin崩盤 微策略腰斬

AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）反駁做空機構的報告。彭博資訊

美國兩檔去年狂飆的科技股近期遭遇逆風，手遊和行動廣告開發商App Lovin遭兩家做空機構指責誇大AI 能力，股價26日盤中一度雪崩23%；囤積比特幣 數量高居企業之冠的軟體公司微策略（MicroStrategy）股價已比去年11月下跌超過50%，反映比特幣帶來的優勢正消退。

AppLovin股價周3（26日）收盤重挫12%至每股331美元，市值蒸發近170億美元，這檔股票在去年暴漲8倍，遭放空的消息讓投資人急忙獲利了結。兩家做空機構Culper Research和Fuzzy Panda Research稍早同時發表對AppLovin的批評報告，而數日之前，The Bear Cave才對該公司發表審慎看法的報告。

這些報告指控AppLovin虛假誇大其AI廣告平台的效果，透過「強制餵送」App裝載到手機提高營收；AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）回應說，這些報告充斥著不準確和虛假指控，「少數不懷好意的做空者正在散布虛假和誤導性言論」。

Wedbush的分析師則在周3報告中表示上述放空報告有誤，維持對AppLovin表現優於大盤的評級與620美元的目標價。

另一方面，「比特幣大戶」微策略（MicroStrategy）股價26日收盤報每股263.27美元，但已較去年11月創下的543美元高點大跌超過50%。雖然該公司擁有一家小軟體公司，但其股價大致跟進比特幣趨勢。微策略上周再買進20億美元比特幣，目前總共持有49萬9096枚比特幣，占整體比特幣流通數的逾2%。

然而，微策略近來跌勢超過了比特幣。比特幣近期近期下跌，27日盤中報84598美元，較1月時創下的10萬8千美元高價已回檔超過20%。根據巴倫周刊算，微策略所謂的「比特幣溢價」，即該公司的價值與其比特幣持有量之比已經下降。