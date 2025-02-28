我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「火星曾宜居」 中國祝融號測出中低緯度曾有「古代海洋」

10年拐賣17童 余華英今被執行死刑

美股最錢線／2妖股消風 AppLovin崩盤 微策略腰斬

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）反駁做空機構的報告。彭博資訊
AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）反駁做空機構的報告。彭博資訊

美國兩檔去年狂飆的科技股近期遭遇逆風，手遊和行動廣告開發商AppLovin遭兩家做空機構指責誇大AI能力，股價26日盤中一度雪崩23%；囤積比特幣數量高居企業之冠的軟體公司微策略（MicroStrategy）股價已比去年11月下跌超過50%，反映比特幣帶來的優勢正消退。

AppLovin股價周3（26日）收盤重挫12%至每股331美元，市值蒸發近170億美元，這檔股票在去年暴漲8倍，遭放空的消息讓投資人急忙獲利了結。兩家做空機構Culper Research和Fuzzy Panda Research稍早同時發表對AppLovin的批評報告，而數日之前，The Bear Cave才對該公司發表審慎看法的報告。

這些報告指控AppLovin虛假誇大其AI廣告平台的效果，透過「強制餵送」App裝載到手機提高營收；AppLovin執行長弗魯吉（Adam Foroughi）回應說，這些報告充斥著不準確和虛假指控，「少數不懷好意的做空者正在散布虛假和誤導性言論」。

Wedbush的分析師則在周3報告中表示上述放空報告有誤，維持對AppLovin表現優於大盤的評級與620美元的目標價。

另一方面，「比特幣大戶」微策略（MicroStrategy）股價26日收盤報每股263.27美元，但已較去年11月創下的543美元高點大跌超過50%。雖然該公司擁有一家小軟體公司，但其股價大致跟進比特幣趨勢。微策略上周再買進20億美元比特幣，目前總共持有49萬9096枚比特幣，占整體比特幣流通數的逾2%。

然而，微策略近來跌勢超過了比特幣。比特幣近期近期下跌，27日盤中報84598美元，較1月時創下的10萬8千美元高價已回檔超過20%。根據巴倫周刊算，微策略所謂的「比特幣溢價」，即該公司的價值與其比特幣持有量之比已經下降。

比特幣 App AI

上一則

小米股價飆 雷軍超車鍾睒睒 當了1小時的中國首富

下一則

前英特爾董事投書：施壓台積救英特爾 恐不利美IC設計業

延伸閱讀

兩檔妖股消風 AppLovin遭放空狙擊狂崩23% 微策略股價腰斬

兩檔妖股消風 AppLovin遭放空狙擊狂崩23% 微策略股價腰斬
Bybit遇史上最大竊案+迷因幣醜聞 比特幣跌破8.7萬美元

Bybit遇史上最大竊案+迷因幣醜聞 比特幣跌破8.7萬美元
比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇

比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇
比特幣剛起漲 女股神喊話「等2把鑰匙」 有望開啟加密幣黃金時代

比特幣剛起漲 女股神喊話「等2把鑰匙」 有望開啟加密幣黃金時代

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42
馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

2025-02-25 18:30

超人氣

更多 >
白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權
傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁

傳奇影星金哈克曼與其妻死於家中 愛犬遺體躺在一旁
哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地

哈克曼夫妻死因存疑？前門敞開 處方藥撒了一地
川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑

川普對加墨加徵關稅 好市多14種商品必漲無疑
川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%

川普貼文：加墨關稅3月4日如期實施 中國再加10%