關稅計畫明朗化 Fed料採貨幣政策抗通膨

聯準會開始給市場打預防針，提醒通膨可能再起。（路透）

聯準會 官員仍不確定關稅 對通膨的影響，但隨著川普 政府對進口關稅計畫的範圍變得更加清晰，他們已開始對供應鏈、公眾預期以及最終物價預警可能的嚴重風險。

川普已提高了對中國產品的徵稅，延後對墨西哥和加拿大產品徵稅，並從下個月開始對進口鋼鐵和鋁徵收關稅，同時指示其團隊為任何對美國產品徵收關稅的國家制訂對等關稅，並可能採取更多行動。聯準會官員擔心，這些措施可能導致民眾通膨預期飆升，進而導致未來物價進一步長期上漲。

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克(Raphael Bostic)本月稍早表示：「大多數關稅都會導致一次性衝擊，然後生活就會繼續前進。」但如果辯論、實施和報復隨著時間過去而陸續展開，並開始影響通膨預期，「經由貨幣政策做出回應將是適當的。」

但並非所有聯準會官員都如此擔心。聯準會理事沃勒本周表示，他不認為關稅會引發持續通膨，並認為聯準會主席應該對眼前的數據做出反應。他表示，即使在動盪時期等待完全的確定性「也會導致政策癱瘓」。

政府官員辯稱，關稅計畫連同減稅、放鬆管制和打擊移民最終將降低通膨，但經濟學家們並不普遍認同這一觀點。

波士頓Fed研究人員最近發表的一篇論文得出結論，對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅以及對中國徵收10%的關稅將導致通膨率上升0.8個百分點，這對聯準會的前景是一個打擊。

但該論文指出，這項估計還沒包括關稅將引發的各種調整：消費者可能會取代商品或削減需求；企業可能會承擔成本或轉嫁成本；其他國家可能會報復；全球匯率和利率都會進行調整。作者指出：「預計這種動態會抑制通膨預測，因為它們會對經濟成長產生抑制作用。」

這種「抑制效應」在川普第一任期大行其道。一項研究發現，物價影響很小，是因為零售商透過較低的利潤率吸收了大部分成本。