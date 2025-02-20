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川普：考慮普發DOGE紅利 每個納稅家庭領5000元

Fed觀望川普關稅影響 通膨減低才降息

財經新聞組／綜合報導

根據會議紀錄，聯準會官員1月一致認為，需要看到通膨進一步下降才能進一步降低利率，並對川普總統的關稅措施對實現這一目標的影響表示擔憂。

聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策制訂者在會議上一致決定，在2024年連續三次降息總計1個百分點之後，維持關鍵政策利率不變。

在做出決定時，成員們對新政府可能產生的影響進行了評論，包括有關關稅的討論以及減少監管和稅收的影響。委員會指出，當前政策比降息前「限制明顯放鬆」，讓委員們有時間評估情況，然後再採取任何進一步舉措。

成員們表示，目前的政策提供了「時間來評估經濟活動、勞動市場和通膨的不斷變化的前景，絕大多數人指出政策立場仍然是嚴格的。與會者表示，只要經濟保持接近就業最大化，希望看到通膨進一步下降，然後再對聯邦基金利率目標區間進行進一步調整。

官員表示，他們擔心政策變化可能會導致通膨維持在聯準會目標之上。

川普已經實施一些關稅，近日又威脅要擴大關稅範圍。

會議紀錄指出，「貿易和移民政策的潛在變化以及強勁的消費者需求的影響。多個地區的商業聯繫人表示，企業將試圖將潛在關稅帶來的更高投入成本轉嫁給消費者。」

關稅 利率 降息

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