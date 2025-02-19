美股最錢線／散戶悲觀情緒 衝1年多來新高

貿易戰威脅、監管制度大幅變動、頑固的通膨以及對聯準會降息的預期不斷減弱，使過去兩年大部分時間裡美國散戶毫不掩飾的看漲情緒逐漸消散。

根據美國個人投資 者協會(American Association of Individual Investors)的最新調查顯示，截至2月12日的過去一周，散戶投資人的看跌情緒達到47.3%，是2023年11月以來的最高水準。看跌情緒是以預計未來6個月股價下跌的百分比衡量。

除了川普 政策帶來的不確定性之外，那些去年美股上的「明星」大型科技股的回報在今年也顯得黯然失色。今年到目前為止，追蹤美股「七巨頭」表現的Roundhill Magnificent Seven ETF的漲幅僅有2.08%，表現落後於三大股指。

一些投資人也正在將資金撤出股票市場。晨星數據顯示，1月美國股票共同基金和ETF的資金流出量比流入量高出將近110億元，這意味著投資人從這些基金中撤出的資金超過了投入的資金。去年12月時，這些基金的淨流入曾達到628億元。

過去幾周川普的關稅 政策一直是投資人特別關注的領域之一，尤其是川普在何時實施關稅、以及針對哪些國家的問題，始終搖擺不定。經濟學家表示，關稅可能會使通膨惡化，推高美國企業的成本，拖累經濟成長，進而影響市場。

美國個人投資者協會的調查顯示，在被問及關稅會對經濟產生怎樣的影響時，57.4%的投資人表示，預期貿易政策會導致經濟成長放緩、物價上漲。

事實上，不單是散戶，機構投資人目前也正在重新評估市場風險。根據標普全球投資經理指數，由於投資人重新評估了川普政策對獲利成長和經濟的潛在影響，2月市場風險偏好急劇下降。機構投資人對未來一個月美國股市報酬的預期也轉為負面。