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債券回報又要被通膨搞砸了？補救之道有兩個選擇

編譯季晶晶／綜合外電
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最新數據顯示通膨增幅大於預期，推升債券殖利率並導致價格下跌。（路透）
最新數據顯示通膨增幅大於預期，推升債券殖利率並導致價格下跌。（路透）

通膨憂慮又將搞砸債券回報。巴隆周刊（Barron's）建議，持有債券是為了利息收入的投資人，可能要考慮風險較高、收益較高的替代投資，例如會發放股息的股票。

通膨受到控制，債券才有機會大放異彩。然而，昨日（周三）公布的1月消費者物價指數增幅高於預期，在七個月以來首見達到3%。股市和債市同受震撼：史坦普500指數盤中一度重挫0.6%，10年期公債殖利率躍增0.124個百分點至4.655%。

殖利率上升，債券價格就跌，投資人蒙受損失。衡量美國投資級債券市場整體表現的安碩美國核心綜合債券ETF（iShares Core U.S. Aggregate ETF）下跌0.7%。

股債連袂下跌並不妙，這讓人想起通膨觸頂達約9%的2022年。當時60/40股債組合的回報率是悽悽慘慘的負15%，僅略優於史坦普500指數的大跌18%。

今日情況在某些方面比2022年時好：10年期公債殖利率高於4.5%，優於三年前的還不到2%。較高的孳息率有助彌補債券價格下跌幅度，投資人較容易獲得正的總回報，即使利率上漲。

此外，值得一提的是，頂級債券仍是重要的避險資產，尤其是美國公債。美國總統川普在月初威脅，要與加拿大和墨西哥開打貿易戰，儘管關稅帶來通膨風險，10年期公債的價格仍然上漲，因為面對地緣政治的不確定性，投資人本能地尋求保護。

但就算現今的債券殖利率比2022年好，對收益型投資人來說也沒啥用。通膨率維持在3%左右，實質收益率只剩大約1.5%，不值得大書特書。

有一個選擇是將部分資產轉換為現金或至少是較短期的債券。根據Crane Data資料，頂級貨幣市場基金的殖利率介 於4.3%-4.4%。在殖利率曲線平坦的情況下，投資人不會犧牲太多收入，萬一利率上揚，也可以保護自己免受價格下跌影響。

貝萊德策略師Gargi Chaudhuri和Kristy Akullian上月說：「我們認為在2025年持有較長期限債券，利率風險較高，經濟成長穩健以及通膨政策措施的可能性，減低我們對持有長債的熱情。」

願擔風險且關心派息的投資人可以考慮其他選項。Schwab U.S. Dividend ETF並非完美避風港，但這支ETF擁有3.7%的殖利率，而且身為股票基金，它的上漲空間遠大於專注於債券的基金。

摩根士丹利財富管理公司的投資長Lisa Shalett周一表示：「我們先前增加了對實體資產的投資，偏好能源基礎設施和業主有限合夥（MLP）企業。具競爭力的殖利率，以及在油氣價格穩定時維持資本紀律，支持我們做此決定，減少地緣政治風險也是理由。」

殖利率 債券 投資

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