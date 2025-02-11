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美股最錢線／川普關稅反覆無常 減碼股票

財經新聞組／綜合報導
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自美國總統川普上任以來，他對關稅的態度一直反覆無常，令市場劇烈震盪。這也讓許多投資人了解到，需要調整股票投資組合來應對這種持續不確定性，不能再簡單地參照「川普1.0」的作法。

他提出的關稅波及商品響他第一任期更為廣泛。而更重要的是，投資人正處於一個完全不同的模式中，波動性更高。

史坦普500指數在2023年和2024年累計上漲53%，將估值推至多頭高點。相較之下，2017年的「川普1.0」開始時，史指前兩年的累積漲幅僅有8.7%，因此在川普當時上任後，股價於是有了更大的上漲空間。

市場研究機構Ned Davis Research首席全球投資策略師海斯(Tim Hayes)表示，川普兩屆總統任期美股的前置條件不同，意味著目前在配置風險資產時需採取防禦性的方式，「如果關稅引發貿易戰，導致債券殖利率上升，宏觀環境惡化，以及科技業和美國市場的大規模外流，我們的投資模型可能會要求削減股票配置。」

他的這種謹慎強調了宏觀環境也在改變：通貨膨脹正在加劇，利率要高得多。與8年前相比，聯邦赤字是一個更令人頭痛的問題。整體來說，雖然經濟仍然蓬勃發展，但美股當前的背景要令人擔憂得多。

Strategas Securities LLC的ETF和技術策略師索恩(Todd Sohn)表示：「目前正處於牛市進入第三年的高預期環境中，而2017年才剛剛走出熊市。所以當出現任何形式的脆弱因素時，一點催化劑就可能擾亂市場。」

摩根大通全球股票策略主管馬鐵卡(Mislav Matejka)彙編的數據顯示，資產管理公司對股票期貨的曝險目前高於40%；而2017年的比例低於10%。這意味著，與川普首次上任時相比，投資人在未來幾個月購買股票的要少得多。

投資 川普 關稅

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