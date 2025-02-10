川普課加拿大進口木材重稅 恐致美住房危機更難解套

美國一旦對加拿大木材課徵進口稅、甚至切斷進口，可能讓住房可負擔危機進一步惡化。(路透資料照片)

川普 (Donald Trump)美國總統第二任期已正式開始，課徵進口關稅 及驅逐無證移民等競選承諾陸續化為具體行動。對加拿大 課收進口木材關稅一事，川普揚言，美國擁有所需要的所有樹木，但專家說，如果要解決住房危機、讓房價負擔得起，恐怕還是要依賴加拿大木材。

川普經常打趣說，「我們不需要」從加拿大進口產品，除了石油、汽車這兩大備受關注的項目，還有木材。1月23日簽署行政命令時再一次信誓旦旦說，「我們不需要他們的產品。」又說，「我們有大家需要的所有石油和所有樹木。」

美國確實有豐富的樹木資源，約3000億棵樹，但經濟學家和房屋建築商警告，目前全美沒有足夠工業能力滿足木材需求，一旦對加拿大木材課徵進口稅、甚至切斷進口，可能讓住房可負擔危機進一步惡化。

取自松樹、雲杉、冷杉和其他針葉樹的「軟木材」(softwood lumber)格外受關注，重量輕、易於加工而強度高，在美國被普遍使用，是美國房屋建築業的關鍵建素。

在川普課關稅列車啟動後，軟木材在內的建材價格恐怕很快會上漲，連帶助長房價漲幅。

川普不久前幾乎針對所有從加拿大進口的商品宣布徵收25%關稅(能源僅課稅10%)，而美國每年耗用的軟木材約30%來自加拿大；川普也對墨西哥、中國進口商品各徵收25%、10%關稅。

數十年來，美加鄰國之間相互較勁、彼此衝突，軟木材進口關稅的稅率恐怕不會一直停留在 25%。

川普政府2月1日搬出冠冕堂皇的理由說，課稅是為了阻止非法移民和鴉片類芬太尼流入美國。

明尼蘇達州為建築商、修繕業者發聲的住房第一組織(Housing First Minnesota) 住房政策資深主管埃里克森(Nick Erickson) 說，建築宅業高度倚賴可預測性，無論對木材或者其他進口商品課關稅，都會影響供應鏈，木材進口關稅最終往往轉嫁到新購屋者身上。

●颱風加野火 加劇住房需求

在嚴重供不應求下，全美房價近年越來越難以負擔，尤其這幾個月，颶風和野火摧毀數以千計的房屋，住房需求愈來愈大。

美國住宅建築商協會(National Association of Home Builders)表示，建築材料短缺以及建材成本持續大漲更加劇住房可負擔危機；川普課徵進口關稅讓問題雪上加霜。

據估計，2023年用於一家庭和多家庭新建住宅的1840億美元用品中，約7%(即130億美元)從海外進口。木材進口額達85億美元，占其中的大部分，70%木材從加拿大進口。

面臨關稅風險的項目不限於木材。2023年進口到美國、用來製作乾式牆的4.56億美元石灰和石膏當中，高達71%來自墨西哥。

美國住宅建築商協會推估，如果把從加拿大、墨西哥和中國進口的其他原材料和零件(尤其是已被徵收關稅的鋼鐵、鋁和家電)一併納入考量，川普上任後的課關稅政策可能導致進口建材成本增加30億至40億美元；該協會首席經濟學家迪茨(Robert Dietz)說，將連帶使住房變得更難以負擔。

2006年，「美國-加拿大軟木協議」(US-Canada Softwood Lumber Agreement)允許加拿大各省對美國企業所購買的木材課出口稅。北卡州立大學(NC State)林業經濟與政策副教授帕拉朱利(Rajan Parajuli)說，該協議有效期至2015年，軟木出口量因此下降近8%，在美國，木材生產商獲利16億美元、消費者則損失23億美元。

帕拉朱利說，消費者永遠是輸家，美國境內生產商獲益也有限；生產商進口原料，最終都會將增加的成本轉嫁給消費者。

●本土木材業 難補進口缺口

美國有很多樹木，但經濟學家和房屋建商警告，美國本土自產木材很難填補進口缺口。

美國本土木材未必適合房屋建築需要；更重要的是，拓展一個本土產業絕非一朝一夕可成就。迪茨說，開設鋸木廠需要監管部門批准，這是將木材加工成板材的必要環節，再者，木材採伐量受限，開發通道另有監管要求。

迪茨表示，生產過程的各個階段處處有限制。美國發展本土產業並非不可能，但需要時間，必須有完善政策，還需要解決勞力短缺；美國建築業十年來一直存在勞力短缺問題。

建築業每個月約缺少30萬名工人，鋸木廠和木材採伐業也有類似困境。如果為充份滿足木材或其他建築材料產量而耗用更多勞力，那麼，哪個行業的勞力和產量要被犧牲？

新冠疫情期間全美掀購屋熱潮，已見木材價格飆升。當時軟木材價格從每千板呎約350美元上漲至1500多美元；部分原因是有大量固定成本。

儘管關稅壓力大、美國房地產業面臨諸多壓力，有些房屋建築商仍保持樂觀，尤其對川普政府進一步放鬆監管的可能性樂觀看待。

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