我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

假日季主打先買後付 貸款機構Affirm上季財報意外獲利

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

「先買後付」(BNPL)貸款機構Affirm在強勁的假日購物季推動下，上季財報意外出現獲利，並預測全年收入將保持樂觀。

零售商對從服裝到電子產品等所有商品提供折扣，以吸引精打細算的購物者，同時網上銷售仍然強勁。

根據LSEG統計，截至12月31日的第2季，Affirm平台上所有交易的總商品交易額(GMV)躍升35%達到101億元，超過分析師預計的95.7億元。

Affirm在致股東的信中表示，商品和消費電子產品類別對成長貢獻巨大。

Affirm前五大商家和平台合作夥伴的GMV成長率共躍升40%，部分原因是消費者對零利率融資的需求不斷增加。

這家總部位於加州舊金山的公司的總收入飆升47%達到8.66億元，超過預期的8.072億元。

William Blair分析師傑佛瑞(Andrew Jeffrey)表示：「Affirm是我們列出最具革命性意義的金融科技公司之一；隨著時間演進，這些公司可能會發展成為大公司。」

Affirm財報顯示，10月至12月期間淨利為8040萬元，合每股23分；而去年同期為虧損1.669億元或每股54分。分析師原本預計該公司每股虧損15分。

BTIG分析師表示：「本季其他金融科技公司的業績表現平平，一些公司雖公布顯著的成長預期，但獲利能力卻很弱。相較之下，Affirm證明了金融科技公司可以同時實現強勁的銷量成長和出色的獲利率。」

Affirm預測2025財年營收將介於31.3至31.9億元之間，遠高於華爾街預期的30.9億元。

利率 加州 華爾街

上一則

小米高端新車SU7 Ultra月底發表 要價逾11萬美元

下一則

川普關稅計畫牽動Fed降息 市場憂通膨衝擊美股

延伸閱讀

洛杉磯野火重災區房產稅延期 寬限至明年4月10日

洛杉磯野火重災區房產稅延期 寬限至明年4月10日
假借名表寄售 比佛利「鐘表紳士」詐騙560萬判刑6年

假借名表寄售 比佛利「鐘表紳士」詐騙560萬判刑6年
受洛杉磯野火影響 房主財產稅延期與減免指南

受洛杉磯野火影響 房主財產稅延期與減免指南
比佛利「鐘錶紳士」寄售名錶 詐騙560萬判刑6年

比佛利「鐘錶紳士」寄售名錶 詐騙560萬判刑6年

熱門新聞

多個對沖基金已下了數十億元賭注，押注川普總統任內將導致美國股市大崩盤。圖為華爾街證券所。(美聯社)

關稅戰開打 對沖基金紛紛押注美股大崩盤

2025-02-01 20:50
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

DeepSeek重挫Nvidia股價 科技大咖解答：市場誤會了

2025-02-01 11:06
Toto生產可用於半導體製造設備的靜電吸盤，成為帶動該公司營收成長的推手。此為示意圖，並非Toto馬桶。美聯社

看看這家衛浴品牌如何撈過界 跨足晶片製造還意外做得很好

2025-02-04 13:09
美國總統川普上任後連連出招，猛烈翻攪全球政經局勢和金融市場。 （歐新社）

天下大亂他民調卻大好 美國人對川普領導下的經濟前景寄予厚望

2025-02-03 07:13
中廠DeepSeek以低價打造出媲美ChatGPT的AI模型，打趴輝達（Nvidia）等一票概念股股價。 （路透）

DeepSeek血洗AI股 道瓊點評「科技七雄」 這一家受惠最多

2025-02-02 07:10
美股期指周一早盤延續上周五頹勢。(路透)

川普引爆關稅戰 加幣墨披索崩跌 美股期指跌 油價大漲

2025-02-02 19:16

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿