假日季主打先買後付 貸款機構Affirm上季財報意外獲利

「先買後付」(BNPL)貸款機構Affirm在強勁的假日購物季推動下，上季財報意外出現獲利，並預測全年收入將保持樂觀。

零售商對從服裝到電子產品等所有商品提供折扣，以吸引精打細算的購物者，同時網上銷售仍然強勁。

根據LSEG統計，截至12月31日的第2季，Affirm平台上所有交易的總商品交易額(GMV)躍升35%達到101億元，超過分析師預計的95.7億元。

Affirm在致股東的信中表示，商品和消費電子產品類別對成長貢獻巨大。

Affirm前五大商家和平台合作夥伴的GMV成長率共躍升40%，部分原因是消費者對零利率 融資的需求不斷增加。

這家總部位於加州 舊金山的公司的總收入飆升47%達到8.66億元，超過預期的8.072億元。

William Blair分析師傑佛瑞(Andrew Jeffrey)表示：「Affirm是我們列出最具革命性意義的金融科技公司之一；隨著時間演進，這些公司可能會發展成為大公司。」

Affirm財報顯示，10月至12月期間淨利為8040萬元，合每股23分；而去年同期為虧損1.669億元或每股54分。分析師原本預計該公司每股虧損15分。

BTIG分析師表示：「本季其他金融科技公司的業績表現平平，一些公司雖公布顯著的成長預期，但獲利能力卻很弱。相較之下，Affirm證明了金融科技公司可以同時實現強勁的銷量成長和出色的獲利率。」

Affirm預測2025財年營收將介於31.3至31.9億元之間，遠高於華爾街 預期的30.9億元。