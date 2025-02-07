旅遊需求不振 希爾頓獲利差

由於美國休閒旅遊需求依然疲軟，飯店業者希爾頓全球預測2025年獲利將低於華爾街 預期。即使富裕的美國人正在利用強勢美元進行出國旅遊，但中低收入者卻在努力應對不斷上漲的成本，並削減了度假等可自由支配的開支。根據LSEG彙編的數據，該公司第4季營收27.8億元，略高於預期的27.7億元。但預計2025年調整後每股獲利在7.71至7.82元之間，而分析師平均預期為每股8.02元。

禮來預測今年獲利遠超預期

禮來公司預測全年獲利將遠高於華爾街的預期，主要受益於其廣受歡迎的糖尿病 和減肥治療藥物在新市場推出。經調整後，這家美國製藥商預計2025年每股獲利將介於22.5至24元之間。糖尿病藥物Mounjaro上季銷售額為35.3億元，低於分析師預期的42.7億元；減肥藥物Zepbound營收為19.1億元，低於分析師預期的20.3億元。禮來公司上月就表示，預計Zepbound和Mounjaro的第4季銷售額將低於華爾街的預期。

強勢美元將影響Kenvue獲利

2023年從嬌生公司分拆出來的消費者保健公司Kenvue預測2025年調整後獲利將低於華爾街預期，因美元走強以及泰諾和苯海拉明等咳嗽和感冒產品需求疲軟。該公司預測2025年每股調整後獲利將持平至成長2%，而2024年每股獲利為1.14元；該財測未納入川普政府2025年推出的關稅可能帶來的影響。Kenvue預計2025年有機銷售額將成長2%至4%。截至12月29日的第4季調整後每股獲利26分，符合預期。受感冒、咳嗽和流感發病率較低影響，銷售額為36.6億元，略低於預期的37.7億元。

好市多 提振Peloton假期銷售

Peloton表示，在新執行長領導下，實現獲利成長仍是「艱鉅的任務」，但這家聯網健身公司的假日銷售超出預期，部分原因是與好市多(Costco)的合作；這筆合作帶來的Bike+銷售額超過曾經合作過的任何其他第三方零售商，例如亞馬遜和迪克運動用品(Dick’s Sporting Goods)。這家自行車製造商第2財季業績好壞參半，其銷售收入超過華爾街的預期，但由於該公司繼續努力提高其昂貴的硬體業務的獲利能力，其虧損額也超出預期。