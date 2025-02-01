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美股1月收漲 下周關稅變數太多…投資人改盯經濟數據

編譯劉忠勇／綜合外電
白宮表示仍將按計畫於1日（周六）對中國、墨西哥與加拿大徵收關稅，美股周五轉而下跌。（美聯社）
白宮表示仍將按計畫於1日（周六）對中國、墨西哥與加拿大徵收關稅，美股周五轉而下跌。（美聯社）

美國股市對科技股的疑慮好不容易平靜下來，卻被關稅變來變去的消息給打破。白宮表示仍將按計畫於1日（周六）對中國、墨西哥與加拿大徵收關稅，美股周五轉而下跌。

史坦普500指數周五收跌0.5%， 道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數各跌0.8%和0.3%。白宮周五下午表示，川普將對墨西哥和加拿大分別課徵25%關稅，對中國則加徵10%關稅。

不過，在貿易爭端惡化、利率走向不明以及DeepSeek人工智慧衝擊等挑戰之下，史坦普500指數1月仍收高2.7%，道瓊和那斯達克各漲4.7%和1.6%。

中國新創企業DeepSeek 日前宣布，已成功以較同業更高的效率訓練先進的AI模型，導致AI熱潮首選標的輝達（NVIDIA）周一狂崩17%。台積電ADR同日也受波及，重摔13%，後來雖然收復部分失土，但在台股逢年假休市的一周下來仍跌了5.7%。

1月下來，輝達下跌11%，市值蒸發多達3,482億美元。輝達重挫，也拖累史坦普500指數的資訊科技類股，成為1月唯一收黑的類股。不過，另一家和AI概念的Meta 1月倒是上漲了18%，市值增加2,683億美元。

白宮證實將對加墨和中國徵收關稅後，公債殖利率隨即走高。10年期公債殖利率1月中旬以來轉而呈現下降走勢，最終1月小幅收低至4.566%。

川普政府即將實施的關稅政策再度引發通膨可能升高的疑慮，進而可能打亂進一步降息的可能性。聯準會（Fed）本周決定維持基準聯邦資金利率不變，先觀察經濟表現後再決定是否進一步降息。

因此，投資人更密切關注下周公布的1月就業數據，以確定勞動市場是否依然保持強勁，如此一來將進一步加劇因川普政策所引發的通膨疑慮。1月初，投資人即因12月就業數字超強而強化對Fed今年緩慢降息的預期，導致美股大跌。

下周也是企業公布第4季最密集的一周。史坦普500指數超過120家成分股公司將發布財報，包括Alphabet和亞馬遜（Amazon）兩大科技公司，還有兩家半導體公司超微（AMD）和高通公司（Qualcomm）。

川普政府執政下經濟政策的不確定性，包括對主要貿易夥伴實施懲罰性關稅，仍將持續讓投資人忐忑不安。

Laffer Tengler 投資公司固定收益主管安德森（Byron Anderson）說：「市場的不確定性使投資人對這些數據格外關注。當市場缺乏長期視野時，未來數據將成為所有關注的焦點。」

關稅 殖利率 投資

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