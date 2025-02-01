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石油、天然氣產量增 埃克森美孚第4季獲利超出預期

財經新聞組／綜合報導

埃克森美孚第4季獲利超過華爾街預期，因石油和天然氣產量增加抵消了油價下跌和煉油利潤率下降的影響。

該公司第4季獲利73.9億元。根據LSEG的數據，每股獲利為1.67元，超過分析師預期的1.56元。

這家美國第一大石油生產商2024年全年總利潤為334.6億元，低於去年的385.7億元。

該公司於5月完成收購先鋒天然資源公司，於2024年成為美國最大油田二疊紀盆地最大的石油生產商。

雖然油價下跌、燃料生產利潤下降，但埃克森美孚在該盆地的低生產成本及其在圭亞那利潤豐厚、產量豐富的項目仍支撐了該公司的獲利。

該公司本月稍早表示，石油煉製獲利率大幅下降，將導致上季獲利較第3季減少3億至7億元。

雖然汽油和柴油需求落後於預期，但亞洲和非洲其他公司啟動新的煉油廠，導致全球燃料供應增加。

埃克森美孚財務長麥克爾斯表示，隨著額外供應進入市場，煉油業務仍面臨壓力，「這正是我們展望2025年時所關注的事情。」

該公司先前表示，第4季整體業務的減損損失將達到約6億元。麥克爾斯表示，這些費用來自出售非策略性資產，包括奈及利亞的一家合資企業。

她說，該公司仍然預計針對雪佛龍收購石油生產商赫斯的仲裁挑戰將在9月前得到裁決。如果雪佛龍贏得仲裁，將在圭亞那的石油項目中占有一席之地。

雖然該協議已獲得美國監管機構的批准，但赫斯在圭亞那石油合資企業的合作夥伴埃克森美孚和中海油表示，根據合約，它們有優先購買赫斯股份的權利。

埃克森美孚2024年透過回購和股利實現的股東回報總額達到360億元，高於前一年的320億元。股東配息是石油巨頭吸引投資人策略的根本，這部分由埃克森美孚362億元的自由現金流承擔。

石油 利潤 油價

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