價格連漲需求疲軟 高露潔棕欖預測全年銷售疲弱

牙膏製造商高露潔棕欖上季銷售額不如預期，預測全年銷售額將低於華爾街 預期，因北美和拉丁美洲對其家用產品的需求疲軟。

由於價格連連上漲，抑制了消費者對牙膏和寵物 營養品等日常必需品的支出，該公司今年的有機銷售成長放緩。

在通膨擔憂揮之不去的情況下，消費者紛紛轉向更便宜的自有品牌以限制開支。

為了因應日益激烈的競爭，高露潔棕欖必須加大產品創新及廣告及行銷的投資 。

受經濟不確定性影響，該公司也正面對拉丁美洲的銷售額下滑。

另一方面，同業寶鹼和金佰利則在需求復甦的推動下銷售額出現成長。

高露潔棕欖執行長華萊士表示：「我們的銷售財測包括了2025年退出自有品牌寵物營養產品計劃的影響。」

對於川普總統可能實施的關稅，該公司表示將盡力評估並盡可能減輕影響。

該公司預計全年銷售額將持平，而根據LSEG彙編的數據，分析師預計銷售額將成長1.3%。

該公司第4季淨銷售額為49.4億元，低於分析師平均預期的49.7億元。

截至12月31日當季，其總體價格上漲1.8%，而銷量增加2.5%。

該公司主要收入貢獻地區拉丁美洲的淨銷售額下降7.2%，北美淨銷售額下降1%。

經調整後，每股獲利91分，高於預期的89分。