特斯拉淨利減 較去年降23%

特斯拉 第4季業績不如預期，投資 人尋找新的催化劑來推動股價上漲。

特斯拉上季營收為257.1億元，低於預期的272.1億元，僅較去年同期成長2%。從獲利能力的角度來看，調整後每股獲利為0.73元，低於預期的0.75元，營業收入為15.8億元，低於預期的26.8億元。

特斯拉表示，營業收入受到人工智慧和其他研發項目相關成本以及現有車輛平均售價較低的負面影響。該公司還表示，新車計劃及其生產將導致「成本降低幅度低於」之前的預期。

特斯拉全年營收770.7億元，調整後全年淨利為84.19億元，較前一年下降23%。

特斯拉上季全球交車量為49萬5930輛，低於分析師預計的51萬輛左右。這個數字高於前季交車量46萬3000輛和去年同期的48萬4500輛。

特斯拉2024年交車178萬輛，低於分析師預計和2023年的180萬輛。這是特斯拉首次出現年比下滑，暗示新的競爭、需求和全球經濟狀況可能對該公司造成損害。

特斯拉表示，由於汽車自動化程度的提高和新產品的推出，今年汽車銷售預計將恢復成長。

特斯拉的能源儲存業務仍然是該公司的一大亮點，預計能源部 署將年增50%。