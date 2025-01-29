美股最錢線/投資單一股票ETF風險高

大舉押注輝達 (Nvidia)強勁上漲的單一股票ETF隨著這家晶片寵兒重挫而下跌，讓人們對該槓桿投資 工具的可靠性產生了質疑。

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF下跌超過33.78%；Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF和T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF分別暴跌33.8%和33.77%。FactSet數據顯示，這3檔基金均創下單日最大跌幅。

相反地，押注放空輝達的基金如GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF則是上漲了33.71%。

TMX VettaFi產業研究主管伊斯蘭(Roxanna Islam)表示：「這次拋售對於那些認為輝達所向無敵且在不了解單一股票ETF風險的情況下、大舉押注其上漲的投資人來說是一個慘痛的教訓。」

根據Global X ETFS的數據，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF在這3支ETF中管理資產(AUM)規模最大；截至27日其資產管理規模從去年11月的峰值下降24億元至43億元。T-Rex 2X Long Nvidia Daily Target ETF和Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF的AUM目前分別徘徊在4.19億元和4.97億元左右。

伊斯蘭表示：「雖然這些ETF可以放大收益，但也可能放大損失，因此可能不適合風險承受能力不強的投資人。」

Global X ETFs的數據顯示，自2022年獲得批准發行以來，單一股票ETF的受歡迎程度呈爆炸式增加，美國有超過60種產品可供選擇，資產價值達180億元。單一股票ETF力求實現比基礎資產更大的報酬。

Global X ETFs產品和投資策略師喬昆(Marc Jocum)表示：「一些基金崩盤可能只是時間問題，具體取決於個股市場走勢的強度。」

輝達市值27日蒸發近6000億元，創下美國企業單日最大減幅。