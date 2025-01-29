GM上季業績佳 預測今年續強

通用汽車上季業績超出預期，並看好今年繼續表現出色。（路透）

通用汽車第4季營收和淨利均超出華爾街 預期，並預測2025年業績將持續強勁。

雖然隨著川普總統第二個任期美國地緣政治和監管不確定性加劇，但這家底特律汽車製造商相信仍能迎來另一個穩健的一年。

通用汽車預測2025年歸屬股東的淨利在112至125億元間，或每股獲利11至12元；調整後的息稅前利潤(EBIT)為137至157億元，或調整後每股獲利11至12元；調整後的汽車自由現金流在110至130億元間。

相較之下，該汽車製造商2024年調整後EBIT為149億元，或每股獲利10.6元，歸屬於股東的淨利為60億元或每股獲利6.37元。通用汽車表示，調整後的獲利數字和140億元的調整後汽車自由現金流都創下該汽車製造商的最高紀錄。

通用汽車財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，該公司的2025年財測並未考慮任何潛在的監管變化，例如汽車進口關稅或稅收改革。

通用汽車2024年淨利受到第4季約30億元虧損的影響。今年最後三個月的淨利包括50億元的特殊費用，例如與其中國業務相關的40億元非現金重組費用，以及與決定停止為其Cruise自駕出租車 業務提供資金相關的5億元費用。

通用汽車去年歸屬於股東的淨利為60億元，較2023年下降40.7%。

通用汽車上個月表示，預計與上汽集團在中國的合資企業重組將產生超過50億元的非現金費用和減記，其中大部分發生在第4季。

通用汽車去年營收增至1874.4億元，較2023年成長9.1%。

除了財務業績外，通用汽車表示預計將繼續推出新產品以促進銷售和獲利，其中包括電動車 。該公司表示，電動車在第4季已在生產基礎上實現獲利目標。

通用汽車預計，根據約30萬輛電動車的出貨量，今年的銷售額將比2024年增加20至40億元，比2024年的18.9萬輛增加約59%，略低於先前宣布的20萬輛電動車目標，因為該汽車製造商試圖在年底前降低其供應量。