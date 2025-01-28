美股最錢線／中國DeepSeek問世 美科技7巨頭重新定價

中國量化巨頭幻方量化旗下大模型公司DeepSeek上周發布推理大模型(LLM) DeepSeek-R1，在數學、程式設計和推理等關鍵領域的表現甚至媲美OpenAI 的最強推理模型o1。更重要的是，根據其技術報告，DeepSeek-R1的訓練費用僅為OpenAI 最新大模型的30分之一。

對AI發展來說，DeepSeek-R1的橫空出世將是一個重要的里程碑事件。但同時它也引發了科技界人士的擔憂，不少人開始質疑，美國許多大型科技公司在AI模型和資料中心上投入大量資金的意義。

IG市場策略師伊普(Junrong Yeap)在報告中表示：「雖然從長遠來看，DeepSeek是否會被證明是一個可行的、更便宜的選擇還有待觀察，但最初的擔憂集中在美國科技巨頭的定價是否受到威脅，以及它們的大規模AI支出是否需要重新評估。」

目前，DeepSeek已經超越ChatGPT，成為蘋果APP Store美國地區下載量最多的免費應用程式。

美國知名矽谷創投家、Social Capital執行長帕里哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)在社群媒體平台X上評論DeepSeek表示：「有了這麼便宜的模型，許多新產品和新體驗現在可以出現，試圖贏得全球民眾的心和思想。」

他感嘆指出：「來自中國的創新證明了我們過去15年裡是多麼的『沉睡』。我們一直傾向於動用大筆資金和閃亮的支出計劃，AI不是第一個，也可能不會是最後一個。美國在一個問題上投入數千億元，而不是更聰明地思考問題，並利用資源限制作為推動因素。」

他認為，在DeepSeek出現之後，資本市場預計將尋求重新定價美股 「七巨頭」公司的價值，美股將出現波動，「特斯拉的風險最小，其餘公司的風險直接取決於它們公開宣布的資本支出數額。出於顯而易見的原因，輝達(Nvidia)面臨的風險將是最大的。」