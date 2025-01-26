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TikTok的未來 川普：30天內會做最後決定

未來一周美股聚焦三大觀察變數 Fed利率會議、蘋果財報

記者張瀞文／台北即時報導
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是聯準會（Fed）將於30~31日召開利率政策會議，市場預計Fed將按兵不動，但可留意主席鮑爾有關經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國經濟數據：新屋銷售、2月密西根大學消費者信心指數初值、第4季國內生產毛額（GDP）初值、採購經理人指數（PMI）、耐久財等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的S&P 500企業包含蘋果、微軟、Meta、特斯拉、ServiceNow、VISA、萬事達卡、艾克森美孚、雪弗龍、IBM、波音、洛克希德馬丁、星巴克、英特爾、通用汽車等。

美國企業陸續公布財報。彭博資訊統計，截至1月23日，已有14.8%的S&P500企業公布財報，56.7%營收優於預期，平均成長4.8%；82.4%的獲利優於預期，平均成長17.9%。

市場預期2025年S&P 500企業獲利將成長14.8%，高於2024年的9.4%。其中，科技股預期將成長22.9%，仍是表現最強勁的類股，加上科技股具有人工智慧（AI）題材、監管鬆綁等題材，科技股表現依然可期。

富蘭克林投顧表示，S&P 500指數繼2023年實現26.3%總報酬後，2024年再實現25%總報酬，連二年上漲超過25%，投資人可能認為未來美股將迎來較差的一年，以符合較低的長期歷史平均。

不過，富蘭克林投顧表示，歷史經驗顯示，在連續兩年實現20%以上總報酬後，第三年S&P 500指數依然表現可期，平均總報酬達12.3%，正報酬機率達75%。值得留意的是，S&P 500指數自2022年10月低點以來的含息報酬高達70.1%，期間並未出現10%或更大的回檔。

富蘭克林投顧指出，儘管市場可能認為均值回歸和大幅下跌終將出現，但歷史再次顯示情況可能不一定如此。1950年以來，S&P 500指數經歷了九個持續時間比當前更長且沒有出現10%回檔的時期，其中有四個持續時間甚至是當前時期的兩倍以上。

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