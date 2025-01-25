川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策

總統川普上任第一周，美國債市出奇平靜，顯示交易員對川普2.0關稅大刀暫未出鞘靜觀其變，市場焦點將轉向下周聯準會（Fed）利率決策。（路透）

總統川普 上任首周，美國公債市場平靜得出奇，各天期公債價格全周漲多跌少，基準的10年期公債殖利率 周線微揚，顯示交易員對川普2.0關稅 大刀暫未出鞘靜觀其變，焦點也轉向下周聯準會（Fed）利率決策。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率24日收盤下跌1.3個基點至4.271%，是1月16日來最低。過去一周來，2年期美債殖利率僅微跌0.1個基點，連續第二周下滑。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美債殖利率24日跌1.2個基點，收在4.624%，全周小幅攀升1.4個基點，過去七周來周線有五周是升的。至此，10年期殖利率已從本月13日觸及的52周高點4.802%回落17.8個基點。

30年期殖利率24日同步下滑1.9個基點，收在4.849%，周線僅微升0.4個基點，且比13日觸及的52周高點4.986%回落13.7個基點。

川普沒祭關稅但敦促降息 債市靜觀其變

川普2.0上台第一周，美國債市意外風平浪靜，各天期美國公債殖利率變動極微，主因是川普並未把對主要貿易夥伴國大幅提高關稅的口頭威脅化為行動。

對照下，在川普重返白宮前，美債已連跌數周，反映市場唯恐川普一旦提高關稅並延長減稅措施，將重燃通膨並推升赤字，都對美債後市不利。

不料川普周四接受福斯新聞台訪問時表示，他寧可不用關稅對付中國大陸，語調似乎轉柔，對其他貿易夥伴的評論也很籠統。Spartan Capital證券首席經濟學家卡迪洛形容，川普對中關稅立場「鷹味變淡」，但究竟是不是談判策略仍待觀察。

另外，川普透過視訊向世界經濟論壇（WEF）致詞時說：「我將要求立刻降利率。全球利率也應該降。各地利率應跟隨我們。」

川普此話一出，對Fed貨幣政策最敏感的美國2年期公債殖利率24日應聲滑落。

下周關注焦點：Fed決策和PCE報告

市場也屏息關注下周Fed決策會議和最新出爐的通膨數據。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於28日至29日開會。芝商所（CME）數據顯示，Fed這次降息機率幾乎是0%。

卡迪洛說，Fed可望如市場預期採取「觀望」態度，先觀察通膨數據和關稅可能對物價造成的影響再議，「那或許意味著今年第1季將按兵不動」。

他預料下周美債殖利率應該不會大幅上揚，但若31日（周五）出爐的個人消費支出（PCE）物價指數--Fed偏好的通膨指標--高於預期，就可能把殖利率推回一周前的水準。

川普政策仍是變數 市場觀望「三角謎題」怎麼解

Thornburg投資管理公司基金經理人霍夫曼認為，基於Fed決策以經濟數據為憑，所以債市必定緊盯即將發布的經濟報告；但同時，川普的政策動向仍會助長市場波動和不確定性。

川普2.0的政策提案，從減稅、鬆綁監管到遣返無證移民等，在在為擔心通膨的債市平添不確定性。而且，未來一周，在Fed集會和大型科技股財報公布時，川普新一波行政命令也將大量湧出，市況波動勢必加劇。

嘉信理財首席固定收益策略師瓊絲指出，川普2.0政策會怎麼推動，仍是難解的「三角謎題」。

瓊絲說：「川普想降低通膨，卻又想實施關稅--這怎麼兜得起來？想要美元貶值，也想要關稅。三者要同時並存勢必很困難，市場於是靜觀其變，觀望哪個會占上風。」

瑞銀全球財富管理美股主管雷夫科維茲則認為，川普11月勝選，主因正是美國消費者受拜登任內通膨猛竄灼傷，所以川普可能引以為戒，對課徵關稅謹慎行事，以免進一步助長物價招致政治反彈。

另外，貝萊德執行長芬克日前表示，川普計劃在民間注入大量資本，或許會形成「新的通膨壓力」。他說：「有些非常大的通膨壓力必須留意...情境之一是，利率會因為通膨更居高不下。」

芬克預言，萬一通膨復熾，美國10年期公債殖利率可能升上5.5%。