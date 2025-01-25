巨額投資5G網路 Verizon估今年自由現金流、獲利低於預期

由於投入巨資擴展高速網路服務並在飽和的無線市場吸引客戶，美國電信巨頭威瑞森通訊(Verizon Communications)預測全年自由現金流和獲利將低於華爾街 的預期。

該公司已投入數十億美元用於C波段頻譜，以改進其5G產品並超越競爭對手AT&T和T-Mobile；該頻譜因其速度和範圍的平衡而受到青睞。

這筆支出對於實現其2028年將固定無線服務用戶數量翻倍達到900萬的目標也至關重要。

該公司對2025年的預測雖悲觀，但去年第4季用戶卻大幅成長。得益於可客製化的myPlan、黑色星期五 促銷和AI驅動的iPhone 16 系列的以舊換新優惠，新增無線用戶數創下5年來新高。

根據LSEG彙編的數據，Verizon預計2025年調整後獲利將成長0%至3%，中間值低於分析師預期的2.7%的增幅。

自由現金流是幫助投資人確定股利的指標，該公司預計今年的自由現金流將在175至185億元之間。根據Visible Alpha資料，中間值低於預期的184.4億元。

面對美國電信市場成長放緩，Verizon及其競爭對手一直在推出高速網路服務來吸引用戶。該公司去年同意以200億元收購Frontier Communications。

該公司去年10月預測2025年的資本支出將在175至185億元之間，而2024年的資本支出為171億元。

第4季Verizon新增了56.8萬每月付費無線用戶，超過FactSet預計的48.75萬名新增用戶。主要受益於2024年實施的價格上漲和myPlan的流行；myPlan搭配包括Disney+、Hulu和Max在內的串流組合，但需額外付費。

由於設備升級數量增加，第4季無線設備營收成長約1%達到75億元。總收入為357億元，略高於預期的353.2億元。