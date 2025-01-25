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全球央行降息速度快於Fed 美銀策略師：有助擴大股市廣度

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師表示，隨著全球央行降息速度快於聯準會，幫助經濟成長回升，股市上漲的廣度可能更大。

由哈奈特(Michael Hartnett)領導的美銀團隊表示，目前美股的廣度「仍然較差」，並指出史坦普500指數相對於等權指數和其他國際股指表現強勁。但如果全球商業活動的擴張隨著美國以外地區利率下降而持續下去，那麼表現最佳的股票的集中度可能會開始更普遍地擴大。

過去兩年，在人工智慧(AI)熱潮和強勁經濟推動獲利成長的背景下，美股大幅飆升，表現遠超過國際股市。但截至目前，1月歐洲股市反而占據領先地位，因為投資人預期川普總統的關稅措施將不像最初預期的那麼嚴厲。

哈奈特認為，進一步推動風險舉措的催化劑是金價突破每盎司2800美元，以及紐約證券交易所綜合指數突破2萬500點，比當前水平高出2.6%。最近幾周，他和他的團隊多次表示，在歐洲、中國和新興市場的政策放鬆之際，他們看好這些地區的股票。

目前，策略師們認為美國存在一個「良性循環」，即股價上漲轉化為財富增加，然後財富又被重新轉化為風險資產。哈奈特寫道，這是「『美國例外論』的自我實現催化劑」。

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