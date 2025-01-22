度過2年平靜 Fed迎來川普新政、債券市場震撼教育

過去兩年風平浪靜，聯準會接下來要面對的是高度的不確定性。（路透）

在通膨率持續下降且經濟成長意外持續兩年後，聯準會 下周將召開今年第一場會議，一方面關注川普政府的新政策，另一方面關注債券 市場。

在經濟不出現衰退和失業率大幅上升的情況下，通膨已緩慢接近聯準會2%的目標；但失業率一度降至3.4%的低點，在2024年底達到4.1%，接近許多經濟學家認為經濟在不重新引發物價壓力的情況下可以支撐的水平；通膨率可能已降至僅比聯準會目標低半個百分點。12月企業新增就業機會超過25萬個。

物價在2022年疫情期間飆升後至今輕鬆回落、以及為抑制物價上漲而採取的大幅升息，可能會在未來幾個月面臨新的挑戰；美國的國際貿易、移民和其他政策可能會發生重大轉變，債券投資人推高了美國政府債券和房屋貸款等基本消費貸款的殖利率 。

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪在經濟報告中表示，「債券市場感覺極其脆弱」，近幾個月利率上升了大約1個百分點，30年期固定利率房貸的平均利率再次達到7%。

他說，雖然從歷史上看，10年期美國國債殖利率在4%左右可能是正常的，但「我確實認為長期利率可能會大幅上升，這是一個相當大的風險。」

聯準會將在1月28至29日舉行的下次政策會議上將基準利率維持在目前的4.25-4.5%區間；自去年9月以來，該利率已調降整整1個百分點。

隨著川普總統20日宣誓就任白宮第二任期，未來的不確定性充分暴露。他迅速兌現了一些競選承諾，例如發布邊境安全和能源政策命令，但選擇不立即徵收進口關稅，只表示正在考慮自2月1日起對加拿大和墨西哥的進口產品徵收25%的關稅。

川普的就職演說也顯示他仍致力於某種形式的關稅制度，他的競選承諾已經加劇了聯準會的不確定性，因為官員們想知道新的進口關稅會有多大影響，以及它們是否會引發特定國家的反應，以及可能造成更持續通膨壓力的產業。

同時，驅逐無證移民可能會減少不斷增加的勞動力供應，聯準會官員表示，勞動力供應的成長推動了近期的經濟成長，並帶來潛在的工資和價格壓力，特別是在房地產等更多依賴外國工人的行業。